Abstimmung Schwyz sagt deutlich Ja zum Gesetz über die Ergänzungsleistungen Im Kanton Schwyz werden die Gemeinden von den Beiträgen an die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) vollständig entlastet. Das Stimmvolk nahm die Teilrevision des entsprechenden Gesetzes klar an. 26.09.2021, 14.31 Uhr

30'491 Schwyzerinnen und Schwyzer sagten am Sonntag Ja zur Teilrevision des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen, 20'557 legten ein Nein in die Urne, was einem Ja-Anteil von 59,7 Prozent entspricht. Die Stimmbeteiligung lag bei 49 Prozent.