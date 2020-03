Abstimmung im Kanton Schwyz verschoben – wann findet der zweite Wahlgang statt? Die Abstimmung über das Volksschulgesetz im Kanton Schwyz wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ob der zweite Wahlgang der Regierungsratswahlen am 17. Mai stattfinde, ist offen. René Meier 24.03.2020, 14.13 Uhr

CVP-Regierungsratskandidat Sandro Patierno studiert die Wahlergebnisse im Rathaus Schwyz. Bild: Alexandra Wey / Keystone (22. März 2020)

Die kantonale Sachabstimmung in Schwyz vom 17. Mai über die Teilrevision des Volksschulgesetzes wird auf einen noch zu bestimmenden Termin verschoben. Das hat der Regierungsrat an seiner Sitzung vom Dienstag beschlossen. Bereits am 18. März hatte der Bundesrat beschlossen, auf die Durchführung der eidgenössischen Abstimmung zu verzichten. Damit finden am 17. Mai im Kanton Schwyz keine Sachabstimmungen statt.