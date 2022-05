Muotathal stimmt dem Parkplatz und Erweiterung des Oekohofs zu

Abstimmung Muotathal stimmt dem Parkplatz und der Erweiterung des Oekohofs zu Ausgaben von 750000 Franken bewilligt und Friedhofreglement angepasst. Franz Steinegger Jetzt kommentieren 15.05.2022, 19.39 Uhr

Der Oekohof mit dem eingezeichneten Sammelbereich West (grün) und dem Werk- und Lagerraum Süd (rot, hinten). Bild: PD / chplanung

Die Muotathalerinnen und Muotathaler hatten ein gut geschnürtes Abstimmungspaket zu bewältigen. Nebst den eidgenössischen Vorlagen und den Wahlen in die Gemeindebehörde konnten sie noch über drei Gemeindeangelegenheiten befinden. Diese erzeugten keine Kritik in der Öffentlichkeit und wurden entsprechend solide angenommen: Das überarbeitete Friedhofreglement, die Erweiterung des Oekohofes und die Umgestaltung des alten Turnplatzes im Wil in einen befestigten Parkplatz.