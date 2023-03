Umfahrung Rothenthurm: Grünes Licht für Vorprojekt an Urne

Kriminalität Plötzlich fehlen Millionen auf dem Konto: Julius-Bär-Banker zockt Ehepaar ab – und kauft sich damit eine Luxusjacht

Vor dem Zürcher Handelsgericht beginnt am Montag ein heikler Prozess für Julius Bär. In den Akten taucht ein putinnaher Investor auf, der einst in St. Moritz ein gern gesehener Gast war.