Aggressive Tiere - Achtung, bissig: Das Labor der Urkantone verzeichnet 249 Fälle mit gefährlichen Hunden

Der Kanton Schwyz ist der einzige Kanton in der Schweiz, der einen generellen Leinenzwang in öffentlichen Anlagen, auf öffentlichen Wegen und im Strassenverkehr kennt. Ausgenommen sind Hunde beim Viehtrieb und auf der Jagd.

Das Führen an der Leine ist in Ob- und Nidwalden in den Wildruhgebieten während der Zeit zwischen dem 1. Dezember und 30. April vorgeschrieben. In manchen Gebieten besteht die generelle Leinenpflicht sogar bis in die Sommermonate.

Im Kanton Uri gibt es keine generelle Leinenpflicht. Die Leinenpflicht besteht aber in durch den Kanton bezeichneten Schutzzonen wie in Natur-, Wasser- und Uferschutzzonen. (see)