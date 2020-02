Alkoholisiert und mit überladenem Lieferwagen in Pfäffikon unterwegs In Pfäffikon wurde ein Chauffeur angehalten, dessen Lieferwagen massiv zu viel geladen hatte. Dem 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, da er unter Alkoholeinfluss stand. 14.02.2020, 16.07 Uhr

(zim) Am Freitag, 14. Februar, fiel gemäss einer Meldung der Kantonspolizei Schwyz einer Patrouille um 11.30 Uhr in Pfäffikon ein Lieferwagen auf, dessen maximal zulässige Last offensichtlich überschritten war.