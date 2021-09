Alpthal Es geht ums Geld: Strafanzeigen gegen ehemaligen Pfarradministrator Die Strafanzeigen gegen den früheren Alpthaler Pfarradministrator Georg Rabeneck lauten auf Veruntreuung, Urkundenfälschung und Erpressung. Wolfgang Holz 04.09.2021, 05.00 Uhr

Noch ist es kein Jahr her, seit Alpthals Pfarradministrator Georg Rabeneck der katholischen Kirchgemeinde den Rücken gekehrt hat, da ist bekannt geworden, dass gegen den früheren Alpthaler Priester zwei Strafverfahren laufen. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz.

«Am 21.August 2020 wurde gegen Pfarrer Georg Rabeneck bei der damaligen kantonalen Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen Veruntreuung (Art.138 StGB), eventueller ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art.158 StGB) und Urkundenfälschung (Art.251 StGB) sowie am 10.Dezember 2020 in demselben Sachzusammenhang Strafanzeige wegen Erpressung (Art.156 Ziff.1 StGB) erstattet», erklärt die leitende Staatsanwältin Sandra Aenishänslin. «Das Verfahren ist nach wie vor hängig, es gilt die Unschuldsvermutung.»

Die Nachricht über die beiden Strafanzeigen gegen Georg Rabeneck, der zuletzt in Alpthal und davor in Schwyz als Pfarradministrator tätig war, war schon am 29.Juli auf dem katholischen Online-Portal «kath.ch» publiziert worden sowie jüngst im Pfarreiblatt Schwyz. Rabenecks Anwalt habe sich gegenüber «kath.ch» nicht äussern wollen.

Doch worum geht es bei den Strafanzeigen konkret? Personen aus Alpthal, denen die Anklageschrift vorliegt, wollen sich nicht dazu äussern. Nur so viel steht fest: Die Strafanzeige gegen Rabeneck wegen Veruntreuung, eventueller ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung ist von der Rechnungsprüfungskommission der kirchlichen Stiftung motiviert, wie Insider hinter vorgehaltener Hand versichern. Wer die Erpressungsklage erhoben hat, war nicht in Erfahrung zu bringen.

Massive Kostenüberschreitungen

Offenbar geht es also um die finanziellen Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit der Sanierung des Alpthaler Pfarrhauses. Dieses ist immer noch nicht fertig restauriert. Im Laufe der von Rabeneck 2018 begonnenen Renovation war es bekanntlich zu massiven Kostenüberschreitungen gekommen.

Als Folge davon verhängte das Bistum Chur im Juli 2019 einen Baustopp und entzog dem Alpthaler Pfarradministrator die Bauleitung. Ein neuer Bauadministrator wurde eingesetzt. Fachleute sprechen von weiteren einigen Hunderttausend Franken, die für den vollständigen Innenausbau des Pfarrhauses nötig seien. Die Fassade strahlt dagegen bereits so gut wie in erneuertem Glanz.

Rabeneck reichte dann bekanntlich per 1.Oktober 2020 seine Kündigung beim Bistum Chur ein und verliess die Katholische Kirchgemeinde St. Apollonia. Kaum hatte er Alpthal verlassen, traten drei «ihn unterstützende» Alpthaler Kirchenräte zurück. Neuwahlen wurden nötig. Zwar ist der Kirchenrat mittlerweile wieder komplett, doch die Kirchgemeinde ist nach wie vor tief gespalten. Im Herbst soll bei der nächsten Alpthaler Kirchgemeindeversammlung auch die Causa Rabeneck auf den Tisch kommen.