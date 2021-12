Alpthal: Abfindung für Pfarrer Rabeneck sorgt für Unstimmigkeiten

Alpthal Trotz laufenden Verfahrens: Pfarrer Rabeneck erhält satte Abfindung Die Rechnung der katholischen Kirchgemeinde Alpthal sorgt für Unstimmigkeiten. Während eines laufenden Verfahrens wurde eine fette Abfindung für Ex-Pfarrer Georg Rabeneck ausbezahlt. Jetzt kommentieren 02.12.2021

Blick auf die Gemeinde Alpthal im Kanton Schwyz. Bild: Eveline Beerkircher

Gut ein Jahr ist Pfarrer Georg Rabeneck nicht mehr Seelsorger der katholischen Kirchgemeinde Alpthal. Nun muss sich die Gemeinde erneut mit den Konsequenzen seiner Amtszeit auseinandersetzen. Im Rechnungsbericht wird explizit festgehalten, «dass die Pfarramtskasse seit 2017 von Pfarrer G. Rabeneck nicht mehr korrekt nachgeführt wurde». Gegen den Pfarrer läuft ein Strafverfahren.

Das Erbe der Amtszeit von Pfarrer Georg Rabeneck ist ein teures. 65220 Franken und 25 Rappen: So lautet die Höhe der Abfindung an Rabeneck, wie sie in der laufenden Rechnung der Kirchgemeinde für das letzte Jahr aufgeführt ist:

Auszug aus der Rechnung der katholischen Kirchengemeinde Alpthal zur Abfindung von Pfarrer Georg Rabeneck. Bild: PD

Die Abfindung hat Alpthals früherer Pfarrer längst erhalten. Die Summe firmiert unter den Ausgaben für «Seelsorge und Gottesdienste». Ein Finanzposten, der nun zu Irritationen führt. Denn die erwähnte Abfindungssumme wurde vom alten Kirchenrat der Ära Rabeneck verantwortet.

Und nicht nur das. Der Gesamtverlust von rund 67000 Franken in der Jahresrechnung 2020 ist insbesondere auf besagte Abfindung Rabenecks zurückzuführen. Das Minus kann die Kirchgemeinde nur stemmen, indem sie ans Eigenkapital geht. Dieses belief sich Ende 2020 auf rund 209000 Franken.

Das Problem der Kirchgemeinde besteht nun vor allem darin, dass die Rechnungsprüfungskommission die Rechnung 2020 zwar genehmigt, die Nachkredite infolge Rabenecks Abfindung jedoch beantragt abzulehnen. Begründung: Das von der RPK eingeleitete Strafverfahren gegen Pfarrer Rabeneck (es geht um mutmassliche Veruntreuung, Urkundenfälschung und Erpressung) sei noch in Bearbeitung. Rabeneck wohnt seit September in Deutschland. (red)

