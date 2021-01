Altendorf Nach dem Unfall flogen die Fäuste Am Montag wurde bei einer Auseinandersetzung auf der Zürcherstrasse in Altendorf ein Mann verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. 05.01.2021, 15.34 Uhr

(pok) Der 41-Jährige hielt mit seinem Auto am Fussgängerstreifen beim Kreisel Talstrasse an, um einen Fussgänger über die Strasse zu lassen. Ein nachfolgender 37-jähriger Autolenker fuhr in der Folge auf das stehende Fahrzeug auf, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung, wobei der 41-Jährige erhebliche Verletzungen erlitt.