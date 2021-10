Stoos rüstet sich für Winteruniversiade

Anlass Stoos rüstet sich für die Winteruniversiade: Auf der Piste Maggiweid finden drei Rennen statt Vom 17. bis 19. Dezember ist der Stoos Austragungsort dreier alpiner Skirennen der 30. Winteruniversiade. Die Vorbereitungen laufen. Robert Betschart Jetzt kommentieren 19.10.2021, 12.12 Uhr

In 53 Tagen ist es so weit. Die Augen der Sportwelt werden anlässlich der 30. Winteruniversiade auf die Zentralschweiz gerichtet sein. 1600 Athletinnen und Athleten aus über 50 Ländern und 540 Hochschulen werden im Herzen der Schweiz erwartet. Der Kanton Schwyz spielt dabei eine wichtige Rolle. Auf dem Stoos finden vom 17. bis am 19. Dezember auf der Piste Maggiweid, direkt neben der Bergstation der neuen Stoosbahn, der Parallelslalom und der Mixed-Teamevent statt.

Die Vorbereitungen auf den Grossanlass sind im vollen Gang und nähern sich langsam dem Ende. So war erst kürzlich eine internationale Delegation der Winteruniversiade auf dem Stoos zu Gast und besichtigte die Austragungsstätte vor Ort:

«Die Besucher waren begeistert », sagt Peter Föhn, der Präsident des lokalen OK auf dem Stoos. «Sie konnten gar nicht mehr aufhören, von der spektakulären Stoosbahn Fotos zu machen», so der Alt-Ständerat weiter. Einen ähnlichen Effekt erhofft man sich von der Winteruniversiade. «Der Grossanlass bietet uns die Möglichkeit, den Stoos und die gesamte Region im besten Licht darzustellen», erklärt der Muotathaler. Dies soll sich in Zukunft nachhaltig positiv auf den Tourismus auswirken.

Impfpflicht für Delegationen Die Universiade ist nach den Olympischen Spielen der zweitgrösste Winter- Multisportanlass der Welt. Viele Studierende reisen in die Region, viele Betreuer und auch Zuschauer werden erwartet. Deshalb haben die Organisatoren in Luzern zusammen mit dem internationalen Hochschulsportverband eine Impfpflicht für alle Delegationsteilnehmer bestimmt. Die Hochschulsportler und deren Betreuer werden alle in der Host City in Luzern untergebracht. Sie werden dann mit Extrabussen und der Stoosbahn an die Rennen auf dem Stoos reisen. Für die Rennen im Schwyzer Skigebiet sind zurzeit 150 Damen und 180 Herren aus aller Welt angemeldet. (rob)

Neue Pistenbeleuchtung auf der Maggiweid

Ebenfalls nachhaltig sind gemäss Föhn die Investitionen, die auf dem Stoos für die Winteruniversiade getätigt werden. Allen voran die Aufwände für die Piste Maggiweid, welche nach dem Anlass auch von den lokalen Skiclubs fürs Training gebraucht wird. Der Hang musste renntauglich für Parallelwettbewerbe und teilweise verbreitert werden. Dafür wurden rund 10000 Kubikmeter Material vom Aushub der neuen Stoos- Lodge eingebracht. Weiter wird derzeit eine Lichtanlage installiert, welche am Samstagabend, 18. Dezember, ein Nachtrennen auf dem Stoos ermöglicht. Dieses stellt gemäss Föhn, gepaart mit einem breiten Rahmenprogramm, ein Herzstück der 30.

Winteruniversiade dar und soll ein grosses Highlight für die Athletinnen und Athleten, aber auch für die Zuschauer werden. Die Pistenbeleuchtung wird nach dem Anlass bestehen bleiben, damit sie von den Skiclubs für Trainings am Abend benutzt werden kann. Ein weiterer Punkt ist die Schneesicherheit. Um diese auf dem Stoos im Dezember zu gewährleisten, wurde beim See eine Kühlanlage eingebaut. Diese sorgt dafür, dass der See ein paar Grad kälter ist. Das erleichtert die künstliche Schneeherstellung und ist auch nachhaltiger. Der Grund: Aus relativ warmem Wasser Schnee zu generieren, ist ineffizient und braucht mehr Energie. Kühleres Wasser hingegen lässt sich mit den Beschneiungsanlagen einfacher und umweltschonender zu Schnee umwandeln.

Spezialdisziplinen-Rennen finden in St. Moritz statt

All diese Investitionen kosten Geld. Dafür bekommt das OK Stoos 1,3 Millionen Franken aus dem Topf des Gesamtbudgets der Winteruniversiade von 42 Millionen Franken. Damit müssen auch Ausgaben für die alpinen Rennen in St. Moritz gedeckt sein, wo der Spezialslalom, der Riesenslalom und der Super-G stattfinden. Diese wurden ins Bündnerland verschoben, weil im Dezember die angesprochene Schneesicherheit auf dem Stoos nicht gewährleistet werden kann (der «Bote» berichtete). «Wir bedauern natürlich sehr, dass wir nicht alle Rennen auf dem Stoos austragen können», sagt Peter Föhn. «Wir sind aber sehr froh, dass wir mit St. Moritz einen hervorragenden Partner gefunden haben.» In St. Moritz arbeitet das OK Stoos mit dem ehemaligen Abfahrtsspezialisten Martin Berthod, dem Vater von SRF-Ski-Experte Marc Berthod, zusammen. Berthod hat schon über 50 Weltcup- Rennen organisiert und kennt die Herausforderungen eines Grossanlasses. Zudem finden unmittelbar vor der Universiade in St. Moritz zwei Weltcup-Super- G der Damen statt. Die gesamte Infrastruktur mit Tribünen, Zeitmessung und Sicherheitsnetzen kann direkt übernommen werden. Damit spart das OK Geld.

Das OK und der Stoos sind für den Grossanlass also gut aufgestellt. «Wir freuen uns, dass es bald losgeht», sagt denn auch Peter Föhn. Spektakulären Rennen mit internationaler Strahlkraft auf dem Stoos sollte also nichts mehr im Wege stehen.