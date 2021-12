Bartgeier kehren in den Alpenraum zurück

Artenschutz Erfolgreiches Projekt: In den Alpen fliegen wieder über 300 Bartgeier 2021 war für die Bartgeier ein absolutes Erfolgsjahr. Auch im Tierpark Goldau ist die Freude darüber gross. Jetzt kommentieren 29.12.2021, 20.45 Uhr

Bartgeier Johannes, der 2017 auf Melchsee-Frutt ausgewildert wurde. Bild: Hansruedi Weyrich (Melchsee-Frutt, 11. Juli 2017)

Gemäss der aktuellen Internationalen Roten Liste sind 40 000 Tierarten in Bedrohungskategorien eingestuft. Der WWF warnt angesichts dieser Zahlen vor einer katastrophalen Zuspitzung des weltweiten Artensterbens.

Besonders schlecht war das Jahr für Haie und Rochen. Ein Drittel ist vom Aussterben bedroht. «Das ist alarmierend», warnt der WWF. Die Überfischung ist der Hauptgrund dafür. Zu den Verlierern im 2021 zählen aber auch Tiere der Mittelmeerwälder, der afrikanische Graupapagei, der atlantische Nordkaper (Glattwal) und die Tiger in Südostasien.

Zuwachs von 50 Junggeiern

Ein Bartgeier-Weibchen. Bild: Romano Cuonz (Tannalp, 27.Juni 2020)

Zu den Gewinnern im Tierreich gehörte 2021 neben dem Flussdelfin oder dem Iberischen Luchs auch der Bartgeier. Im gesamten Alpenraum gab es einen Zuwachs von 50 Junggeiern. 44 Junggeier schlüpften wild, sechs Jungvögel wurden ausgewildert. In den Alpen fliegen damit wieder über 300 Bartgeier.

Eine Erfolgsnachricht, welche auch dem Tierpark Goldau Freude bereitet. «Das internationale Wiederansiedelungsprogramm, welches vor über dreissig Jahren startete, ist also auf guten Wegen», resümiert Tierarzt Martin Wehrle.

Inzuchtgrad soll klein gehalten werden

Der Tierpark Goldau züchtet selbst seit vielen Jahren erfolgreich Bartgeier. Viele der ausgewilderten Tiere wurden hier in der Bartgeierstation auf ihre grosse Freiheit vorbereitet. In diesem Jahr wurden erstmals auch in Deutschland, in den Bayrischen Alpen, Bartgeier ausgewildert.

Das Engagement des Tierparks für die Bartgeier soll auch künftig weiter bestehen. Der Bartgeierbestand in der Natur ist gemäss Martin Wehrle bereits sehr gut. Doch aus genetischen Gründen seien weitere Auswilderungen auch in Zukunft wichtig. «Der Inzuchtgrad soll möglichst klein gehalten werden», so Wehrle.

