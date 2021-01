Arth 73-jähriger Autofahrer stirbt nach Selbstunfall auf Gotthardstrasse Am Dienstagabend hat sich auf der Gotthardstrasse in Arth ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Der 73-jährige Lenker verlor dabei sein Leben. Die Strecke musste vorübergehend gesperrt werden. Geri Holdener 20.01.2021, 08.07 Uhr

Die Selbstkollision hat sich am Dienstagabend nach 18 Uhr auf der Gotthardstrasse in Arth auf der Höhe der Wegscheide ereignet. Ein 73-jähriger Mann war in einem Kleinwagen von Arth her unterwegs Richtung Oberarth.