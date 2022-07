Arth Auffahrunfall – wegen medizinischem Problem verlor ein 45-jähriger Autofahrer die Kontrolle auf der A4 Am Samstagmorgen kam es zu Staus in der Region Küssnacht. Grund dafür war ein Auffahrunfall auf der A4 zwischen Küssnacht und Arth. 30.07.2022, 15.08 Uhr

Das stark beschädigte Auto knallte mehrmals gegen die Leitplanken. Bild: pd

Ein 45-jähriger Autofahrer versuchte am Samstagmorgen kurz vor 10 Uhr wegen auftretender medizinischer Probleme sein Fahrzeug auf der Autobahn A4 zwischen Küssnacht und Goldau anzuhalten. Da ihm dies nicht gelang, verlor er die Kontrolle. Sein Auto prallte in das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs und knallte mehrmals in die linksseitige Leitplanke, bevor es dort zu stehen kam.