Arth Ausgebüxtes Kalb ertrinkt im Zugersee Im Zugersee vor Arth ist am Freitag ein Kalb ertrunken. Es war mit zwei weiteren Tieren durchgebrannt. Geri Holdener Jetzt kommentieren 06.03.2022, 10.02 Uhr

Ein Landwirt meldete am Freitag nach dem Mittag der Polizei im Raum Arth drei vermisste Kälber. Die Tiere waren getürmt. Die Kantonspolizei Schwyz unterstützte den Bauern bei der Suche an Land. Ein Kalb konnte in der Nähe rasch wieder eingefangen werden.