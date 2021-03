Am Donnerstagnachmittag waren mehrere Personen im Bereich Oberegg in Arth damit beschäftigt, trockenes Laub und Farn einzusammeln und zu verbrennen. Eine Windböe trug Glut in den nahe gelegenen Wald, wo sich das Feuer ausbreitete.

26.03.2021, 11.51 Uhr