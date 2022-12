Arth-Goldau Noch ein Fehltritt, und der neue Vikar muss gehen Der Kirchenrat Arth-Goldau reagiert auf die Kritik bezüglich des neuen Vikars Michael Fent. Jetzt kommentieren 16.12.2022, 08.48 Uhr

Zahlreiches Erscheinen an der Kirchgemeindeversammlung am Mittwochabend. Bild: Alena Gnos

So einen Vikar wolle man nicht mit den Steuern bezahlen, waren sich am Mittwochabend viele der Anwesenden an der Versammlung der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Arth-Goldau einig. Im Fokus des Treffens hätten die Finanzen der Kirchgemeinde liegen sollen, doch beim Traktandum Verschiedenes wurde die Chance ergriffen, die Unzufriedenheit mit dem neuen Vikar zum Ausdruck zu bringen.

Vikar Michael Fent, 35 Jahre alt und wohnhaft in Steinen, ist seit letztem Winter in Steinen und seit Juli dieses Jahres zusätzlich in Lauerz und Goldau tätig. Seither kam es zu vereinzelten Vorfällen, welche zahlreiche Mitglieder der Kirchgemeinde in Empörung versetzten. Viele missbilligten beispielsweise die Art des Vikars, Predigen zu halten, in denen er betonte, dass denen Fegefeuer und Hölle drohe, die nicht mindestens einmal wöchentlich den Gottesdienst besuchen und sich jährlich der Beichte unterziehen.

Man wandte sich diesbezüglich sogar an die Medien, wie ein Leserbrief zeigte. Zudem wurde in der Gemeinde nicht nur hinter vorgehaltener Hand Kritik geäussert in Bezug auf die Weigerung des Vikars, Geschiedenen die Kommunion auszuteilen.

An der vorgestrigen Kirchgemeindeversammlung im Arther Pfarrheim St. Georg wurden konkrete Forderungen gestellt: Vikar Michael Fent soll entlassen werden. Seine Arbeitsweise sei nicht der modernen Zeit entsprechend, und man befürchte, er würde die Zahl der Kirchenaustritte noch mehr ankurbeln. Vikar Michael Fent war an dieser Versammlung nicht anwesend. Deshalb wolle und könne er zu diesen Vorwürfen keine Stellung beziehen, wie er auf Anfrage des «Boten» ausführte. Er bestätigte jedoch, dass der Kirchenrat mit ihm das Gespräch gesucht habe.

Kirchenrat gewährt Michael Fent eine letzte Chance

Der Kirchenrat betonte, dass diese Geschehnisse nicht in seinem Sinne seien. Man habe den neuen Vikar mit grosser Hoffnung angestellt und sei ebenfalls darüber überrascht gewesen, wie sich die Dinge entwickelt hätten. Jedoch: «Es braucht genügend Personal, um die Angestellten nicht zu überlasten», erklärt Personalverantwortlicher Jörg Kenel. Der Kirchenrat habe entschieden, Michael Fent eine letzte Chance zu geben. Man werde ihn aber eng begleiten und von Monat zu Monat die Situation abschätzen. Falls sich zeige, dass der Vikar nicht lernfähig sei, werde man handeln müssen. «Wenn es nicht klappt, ist Schluss», so der Kirchenrat konkret.

