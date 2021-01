Arth-goldau Streit geht vor Bundesgericht: Wurde die historische Lokomotive gestohlen? Eine Lokomotive, die beim Bahnhof Arth-Goldau abgestellt war, wurde ins Bündnerland transportiert. Ein Beteiligter redet von Diebstahl. Ruggero Vercellone 05.01.2021, 10.07 Uhr

Die Lok «Ge 2/4 Nr. 205» stand rund acht Jahre lang auf Rollschemeln auf dem Bahnhofsareal in Arth-Goldau. Seit ihrer «Heimzüglete» ins Bündnerland wird juristisch gestritten. Bild: PD

Der Streit dreht sich um eine elektrische Pionierlok der Rhätischen Bahn (RhB). Die 1915 gebaute Lokomotive «Ge 2/4Nr. 205» stand nach ihrer Ausmusterung rund 30 Jahre lang vor dem Eingang des Elektrotechnikgebäudes des Technikums Winterthur, bis sie 2007 nach Goldau gebracht und auf Rollschemeln beim SBB-Bahnhof Arth-Goldau abgestellt wurde. Eine Interessengemeinschaft hatte die Absicht, die historische Lok zu revidieren und sie so der Nachwelt zu erhalten.

Acht Jahre später verschwand die Lok aus Goldau. Ein Verein, der sich die Erhaltung von historischem Bahnmaterial der Rhätischen Bahn auf die Fahne geheftet hat, beschloss die Rückführung der Lok ins Bündnerland. Mit einem Strassentransport fand am 8. Mai 2015 die«Züglete» der Lokomotive nach Landquart statt, und dann wurde sie auf der Schiene nach Filisur gebracht. Dort soll das historische Bahngefährt restauriert und später museal ausgestellt werden.

Des Diebstahls bezichtigt und vor Gericht gezogen

Seit 2015 tobt aber ein juristischer Streit um die «Goldauer» Lok. Der Projektleiter, der 2007 für die Überführung der Lok nach Goldau federführend war, reichte nämlich wenige Tage nach dem Abtransport der Lok ins Bündnerland Strafanzeige ein. Er erhob den Vorwurf, die Lok sei gestohlen worden. Weil die kantonale Staatsanwaltschaft 2016 die Eigentumsverhältnisse als ungeklärt betrachtete und die Diebstahlanzeige nicht weiterverfolgen wollte, zog der Anzeigeerstatter den Fall weiter ans Kantonsgericht. Dieses hiess die Beschwerde gut und ordnete an, die Staatsanwaltschaft müsse insbesondere die Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie die Verantwortlichkeit für den Abtransport der Lok näher abklären. Diesen Auftrag erledigte die Staatsanwaltschaft und kam im Februar 2020 zum Schluss, das Strafverfahren einzustellen. Die Eigentums- und Besitzverhältnisse an der Lok seien geklärt. Es könne ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführer je Besitzer oder Eigentümer der Lok war. Durch den Abtransport des Gefährts sei ihm demzufolge kein Unrecht widerfahren, und es sei kein Straftatbestand begangen worden. Er könne deshalb auch keine Parteirechte ausüben.

Die Lok sei damals herrenlos gewesen

Doch das liess der Beschwerdeführer nicht auf sich sitzen. Er wendete sich erneut an das Schwyzer Kantonsgericht. Die Lok sei damals herrenlos gewesen und gehöre ihm seit 2007 oder sei zumindest seit 2007 in seinem Besitz. Diesmal wies das Kantonsgericht die Beschwerde aber ab. Eigentümer der Lok sei nach der Schenkung an das Technikum Winterthur der Kanton Zürich als Träger des Technikums. Die Schule habe der Interessengemeinschaft die Lok bloss übergeben, damit diese Revisionsarbeiten durchführe, die aber nie gemacht worden seien. Der Rektor des Technikums als Vertreter der Eigentümerschaft habe sein Einverständnis für den Abtransport gegeben, sodass ein Diebstahl ohnehin nicht angeklagt werden könne. Den Besitzanspruch habe der Beschwerdeführer selbst mit seiner Demission aus dem Club verloren. Auch diesen Beschluss will der Beschwerdeführer aber nicht akzeptieren. Er hat den Fallweitergezogen ans Bundesgericht, das sich nun mit der Lok «Ge 2/4 Nr. 205» befassen muss.