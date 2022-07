Arth Rund 25'000 Franken zweigte er aus der Geschäftskasse ab – nun wurde der ehemalige Institutsleiter verurteilt Der ehemalige Leiter der Stiftung Pflegezentren der Gemeinde Arth wurde wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung verurteilt. Er hatte fleissig Geld aus der Geschäftskasse für Reisen, Kleider und Kultur abgezwackt. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 15.07.2022, 17.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trotz eines guten Lohns liess es sich der ehemalige Institutsleiter Stiftung Pflegezentren der Gemeinde Arth gut gehen. Er war zwischen 2015 und 2019 für die Stiftung tätig und griff dabei immer wieder tüchtig in die Geschäftskasse.

Nun wurde er vom Strafgericht des Kantons Schwyz der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung, des mehrfachen Betruges sowie der mehrfachen Urkundenfälschung schuldig gesprochen. Er wurde zu einer bedingten Strafe von 180 Tagessätzen zu 130 Franken verurteilt. Dazu muss er eine Busse in der Höhe von 5850 Franken entrichten. Hinzu kommen Verfahrenskosten in der Höhe von 3450 Franken, die er zu übernehmen hat.

Als Geschäftsführer hatte er die oberste Budgetverantwortung der Stiftung inne und musste auch für die Umsetzung der Rationalisierung und der Sparmöglichkeiten sorgen. Seine Verfehlungen belaufen sich auf rund 25’000 Franken. So viel Geld zwackte er durch gefälschte Papiere und Rechnungen der Stiftungskasse ab und liess es sich gut gehen, wie ein Blick in den Strafbefehl zeigt.

Flüge nach Bangkok, Riga und Moskau

Der Zentrumsleiter zeigte sich nicht nur kulturell interessiert. So kleidete er sich einmal für mehrere Hundert Franken in Berlin neu ein oder kaufte am Lucerne Festival für 1100 Franken Tickets. Ein anderes Mal besorgte er sich online ein neues Handy oder deckte sich in Luzern grosszügig mit Wein ein. Auch für andere Elektronikgeräte wurde Geld ausgegeben.

Er – manchmal zusammen mit seinem Lebenspartner – war aber vor allem sehr reisefreudig. In den Unterlagen finden sich denn auch Abrechnungen für Flüge nach Riga, nach Moskau oder nach Bangkok. Die Parkplatzkosten am Flughafen Zürich Airport wurden ebenfalls auf die Firma abgewälzt.

Für Strafrichter Ruedi Beeler war damit klar: Der ehemalige Zentrumsleiter handelte in der Absicht, «sich oder einen anderen unrechtmässig zu bereichern». Der Stiftungsrat der Stiftung Pflegezentren der Gemeinde Arth zeigt sich denn auch erleichtert, dass die erwähnten Delikte endlich rechtskräftig geahndet wurden und der Täter seiner gerechten Strafe zugeführt wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen