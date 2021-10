73-Jähriger in Goldau vermisst

Arth Vermisster Rentner an der Rigi tot aufgefunden Seit über einer Woche wurde ein 73-jähriger Mann aus Goldau vermisst. Er konnte am am Sonntag nur noch tot geborgen werden. Aktualisiert 31.10.2021, 19.10 Uhr

Der Vermisste wurde am Sonntagnachmittag geborgen. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Seit dem letzten Samstag wird in Goldau ein 73-jähriger Rentner vermisst. Nach über einer Woche erfolgloser Suche sichtete ihn am Sonntagnachmittag die Crew eines Polizei-Helikopters in Arth, schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung. Der Mann konnte im unwegsamen Gelände im Gebiet Ober Stockbann an der Rigi nur noch leblos geborgen werden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen schliesst die Polizei eine Dritteinwirkung aus.