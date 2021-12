Astrologin spricht über

Astrologin schätzt 2022 ein «Viele wollen eine Bestätigung für bereits Gespürtes» Sigi Wolf aus Morschach ist Astrologin, unserer Zeitung gibt sie eine Einschätzung für das Jahr 2022. Mit Sigi Wolf sprach Nicole auf der Maur Jetzt kommentieren 29.12.2021

Wollen die Schwyzerinnen und Schwyzer zu Jahresende vermehrt in ihre Zukunft schauen?

Dies ist momentan nicht nur zu Jahresende der Fall. Die Tendenz ist steigend, vor allem bei jungen Menschen. Astrologie ist ein Werkzeug, um das eigene Leben besser zu verstehen. Stärken und Begabungen zeigen sich.

Welche Horoskope sind am beliebtesten?

Viele wollen eine Standortbestimmung. Sie möchten wissen, wo sie in ihrem Leben stehen, was gerade ihre Themen sind. Auch bei Krisen versuchen viele, mithilfe der Astrologie Lösungen zu suchen. In meinen Antworten rede ich übrigens nicht alles schön.

Wie erstellen Sie ein Horoskop?

Ich brauche das Geburtsdatum, die genaue Geburtszeit und den Geburtsort. Ich gebe die Daten in mein astrologisches Computerprogramm ein. Die Daten werden in ein kreisförmiges Schema übertragen. Das Horoskop bildet die Grundlage der astrologischen Deutung von meiner Seite.

Welche Fragen werden am meisten gestellt?

Die Frage «Bin ich auf dem richtigen Weg?» wird oft gestellt. Viele Menschen wollen eine Bestätigung für das, was sie selber schon fühlen.

Können Sie alle Fragen beantworten?

Nein, ich nehme keine Entscheide ab. Ich sehe nur anhand aktueller Konstellationen, was jetzt und in der kommenden Zeit ins Zentrum rückt.

Welche Fragen können Sie oder wollen Sie nicht beantworten?

Alle Fragen, die eine eigene Entscheidung fordern. Soll ich kündigen? Soll ich mich trennen? Welcher Beruf passt zu mir?

Haben Sie sich auch schon geirrt?

Da müssen Sie schon meine Kunden fragen. Wahrscheinlich schon, ich bin ja keine Wahrsagerin!

Haben Sie konkrete Beispiele, wie Sie Kundinnen und Kunden helfen konnten?

Ich durfte schon eine Kundin motivieren, ihr Buch jetzt zu schreiben, ohne noch abzuwarten. Sie hats getan. Kaum war die Buchvernissage vorüber, kam der Lockdown. Ich durfte auch schon Menschen motivieren, sich frühzeitig pensionieren zu lassen. Und ich durfte Kunden unterstützen im Berufswechsel oder junge Mütter bei der Erziehung ihrer Kinder.

Wie ernst darf man ein persönliches Horoskop nehmen?

Von meinen Kunden wird es ernst genommen. Zum Glück suchen mich nur Kunden auf, die an die Astrologie glauben. Viele spüren auch, dass sie was verändern sollten.

Werden Sie manchmal auch als Scharlatanin bezeichnet?

Nein, es zieht nur Menschen an, die wirkliches Interesse haben an der Astrologie. Dies ist vermutlich so, weil ich selber überzeugt davon bin.

Wie schätzen Sie das Jahr 2022 ein?

2022 ist ein Übergangsjahr. Es wird nie mehr sein, wie es war. Das Alte trägt nicht mehr, das Neue ist noch nicht da. Wir befinden uns in einer riesigen Veränderung. Die Wassermann-Energie ist präsent, sie ist sehr luftig und will uns von alten Strukturen befreien. Wir werden im Jahr 2022 noch mit Widerstand rechnen müssen, es kommt auf uns alle an, gemeinsam einen Weg zu finden zwischen Fortschritt (Uranus) und Struktur (Saturn), zwischen Zukunft (Uranus) und Tradition (Saturn) zwischen Kreativität (Uranus) und Angst (Saturn).

An unzähligen Orten auf der Welt werden Menschen mit massiven Protesten für ihre Freiheit (Uranus) einstehen. Immer mehr Menschen lernen sich kennen, vernetzen sich und folgen ihrer Vision. Es wird vielen wieder bewusst, dass wir eine Menschheitsfamilie sind.

Was haben wir aus dem Jahr 2021 gelernt?

Flexibilität (Uranus), da sich die Regeln (Saturn) rasch ändern können. Wir wurden kreativ, zum Beispiel mit Zoom-Sitzungen und Onlineschooling. Wir haben Verbundenheit erfahren und untereinander Lösungen gefunden, wenn Sicherheiten weggebrochen sind. Wir brauchen ganz viel Vertrauen.

