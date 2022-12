Asylwesen Kapazitäten für Flüchtende im Kanton Schwyz noch nicht gänzlich ausgeschöpft Die Schwyzer Gemeinden müssen 3000 Plätze für Flüchtende zur Verfügung stellen. Aktuell sei diese Anzahl nicht vollständig ausgeschöpft. Der Regierungsrat rechne aber mit einer Vollauslastung. 28.12.2022, 15.04 Uhr

Der Kanton Schwyz muss 1,9 Prozent aller in die Schweiz Flüchtenden aufnehmen. Dieser Anteil wird so vom Bund festgelegt. Der Kanton wiederum verteilt diesen Anteil auf seine Gemeinden anhand des interkantonalen Verteilschlüssels. Dieser Schlüssel wird durch den Schwyzer Regierungsrat festgelegt und sieht für die Gemeinden eine Maximalzahl für Asylsuchende und Flüchtende vor.

Aufgrund des anhaltenden Ukraine-Konflikts und dem damit verbundenen Anstieg an Zuweisungen durch den Bund wurde der innerkantonale Verteilschlüssel am 24. Mai 2022 angepasst. Die Gemeinden müssen seither mindestens 3000 Plätze bereitstellen. Stand Mitte Dezember kann der Kanton nun sagen, dass dieser Verteilschlüssel noch nicht voll ausgeschöpft ist und noch offene Kapazitäten bestehen. Gemäss der Prognose des Staatssekretariats für Migration brauche es keine weiteren Plätze, hält die Regierung fest. Trotzdem sei mit einer Vollauslastung zu rechnen.

Gemeinden haben Mühe, genügend Plätze zu finden

Der Kanton merke aber, dass Bezirke und Gemeinden vermehrt Schwierigkeit hätten, angemessenen Wohnraum für Asylsuchende und Schutzbedürftige zur Verfügung zu stellen. Der Kanton Schwyz weist deshalb auf verschiedene Möglichkeiten hin, wie solche Plätze geschaffen werden können: von Unterbringungen in Gastfamilien über Containerlösungen bis hin zum Kauf von Liegenschaften.

Weiter weist der Kanton darauf hin, dass auch Unterbringungen in Zivilschutzanlagen erlaubt seien. Es müssen hierfür aber Auflagen erfüllt und Bewilligungen eingeholt werden. Die Verwendung von Zivilschutzanlagen für Flüchtende geht in der Regel mit einer Umnutzung einher, wofür ebendiese Bewilligungen notwendig seien.

Selber tue der Kanton das Möglichste, um die Gemeinden zu entlasten. So habe man selber Platz für 350 Personen geschaffen. Beispielsweise in der ehemaligen Landi in Seewen oder in der leerstehenden Industriehalle in Brunnen. (sfr)