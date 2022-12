Asylwesen SVP Kanton Schwyz fordert sofortigen Aufnahmestopp für Asylsuchende Das Asylsystem in der Schweiz platzt aus Sicht der SVP aus allen Nähten. Alleine im Kanton Schwyz kämen jeden Monat weitere 100 bis 200 Asylsuchende dazu. Die Kantonalpartei fordert deshalb einen sofortigen Aufnahmestopp. 01.12.2022, 13.17 Uhr

Es sei für die Gemeinden und Bezirke unmöglich geworden, die Hunderten von Asylsuchenden zu beherbergen, heisst es in einer Medienmitteilung der SVP Kanton Schwyz vom Donnerstag. Trotzdem kämen immer noch mehr Personen dazu. Nachdem im Jahr 2022 bis dato fast 70’000 Ukrainer in der Schweiz Schutz gefunden hätten, würden auch die Asylgesuche von Personen aus Herkunftsländern wie Afghanistan, Türkei, Burundi und Algerien seit September sprunghaft zunehmen. Allein aus den genannten Ländern haben laut SVP in der ersten Novemberhälfte 1228 Personen ein Asylgesuch gestellt.