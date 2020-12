Coronavirus Auch der Kanton Schwyz hat die ersten Corona-Impfungen durchgeführt Im Alters- und Pflegeheim Obigrueh in Schübelbach wurden die ersten Personen vom Kanton Schwyz gegen Corona geimpft. 23.12.2020, 17.03 Uhr

Paula Gisler wird von einem Rettungssanitäter gegen Corona geimpft. Bild: PD

(pl) Auch im Kanton Schwyz wurden die ersten Personen gegen das Coronavirus geimpft. Im Alters- und Pflegeheim Obigrueh in Schübelbach konnte am Mittwoch ein grosser Teil der Bewohner und der Mitarbeiter geimpft werden, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Die ersten Impfungen wurden vom Rettungsdienst durchgeführt, die Impfung ist freiwillig und kostenlos.