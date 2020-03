Auf der A4 zwischen Küssnacht und Brunnen gibt es neue Verkehrsführungen Im Rahmen der Bauarbeiten entlang des Autobahnabschnittes Schwyz–Brunnen werden die für die nächste Bauphase nötigen Verkehrsführungen eingerichtet. Die damit verbundenen Arbeiten führen zu Sperrungen. Zudem wird im Anschlussbereich Schwyz eine provisorische Verkehrsführung eingerichtet. 26.03.2020, 17.44 Uhr

So sieht die Verkehrsführung Ende März 2020 bis voraussichtlich Ende Juli 2020 aus. Bundesamt für Strassen (Astra)

(stg) Am Montag, 6. April, beginnt die nächste Bauphase im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten zwischen Schwyz und dem Nordportal Mositunnel, während der Gegenverkehr auf der Fahrbahn in Richtung Zürich gefahren wird. Im Vorfeld werden die hierfür nötigen Verkehrsführungen eingerichtet, was Sperrungen der Autobahn zur Folge hat. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts ausgeführt, teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mit.