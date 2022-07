Aufgerissene Säcke Schwyzer stellen den Güsel zu früh raus In der Gemeinde Schwyz machen aufgerissene und verschleppte Abfallsäcke dem Werkdienst das Leben schwer. Die Bitte der Behörden: Die Säcke erst am Morgen ins Freie stellen. Geri Holdener Jetzt kommentieren 02.07.2022, 19.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Solche Sammelbehälter schützen die Säcke vor Tieren. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

Wie die Gemeindeverwaltung in ihrem Mitteilungsblatt an die Bevölkerung schreibt, müsse in letzter Zeit vermehrt die Werkgruppe der Gemeinde Schwyz ausrücken. In den Morgenstunden liegen rote Güselsäcke zerrissen auf den Strassen herum, teilweise werden sie ins Wiesland verschleppt. Kein appetitlicher Anblick.

In der Mitteilung heisst es: «Viele Bürgerinnen und Bürger stellen die Abfallsäcke bereits am Vorabend der Sammlung bereit. In der Nacht oder am sehr frühen Morgen kommen dann meist Wildtiere wie Füchse, Marder oder Vögel, um sich an den fressbaren Abfällen gütlich zu tun.»

Der Werkdienst muss dann die ganze Bescherung einsammeln. Auch dann, wenn der Müll verstreut auf den Wiesen der Bauern landet. Das bedeutet Mehrkosten für die Steuerzahler. Anders sieht es aus, wenn der Güselsünder durch die Behörden ausfindig gemacht wird. Dann werden die Aufräumkosten weiterverrechnet.

Die offenen Güselsäcke bleiben manchmal auf der Strasse liegen. Bild: Gemeinde Schwyz

Die Bitte der Gemeinde: «Stellen Sie Ihren Abfallsack erst möglichst kurz vor 7 Uhr beim Sammelplatz ihrer Liegenschaft bereit. Benützen Sie möglichst Sammelbehälter mit Deckel oder sogar Container für die Bereitstellung Ihrer Kehrichtsäcke.» Sinnvoll ist allenfalls ein Sammelbehälter, der die Güselsäcke vor Tieren schützt. Solche Behälter können zusammen mit Nachbarn angeschafft werden, um Kosten zu sparen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen