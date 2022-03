Linda Elsener und ihr Auftritt im «Gaswerk» Seewen

AUFTRITT IM «GASWERK» Linda Elsener begeisterte in ihrer Heimat Zwar nicht vor einem Millionenpublikum, doch dafür vor bekannten Gesichtern inmitten ihrer Heimat Seewen berührte Sängerin Linda Elsener mit ihrer einzigartigen Stimme. Jasmin Reichlin Jetzt kommentieren 11.03.2022

Das Jubiläums-Showcase kombiniert mit geladenen Gästen und Apéro lud am Donnerstag zu einem gemütlichen und stimmigen Abend im «Gaswerk» in Seewen ein.

Auch wenn die 20-Jährige durch ihre erfolgreiche Teilnahme bei «The Voice of Germany» bereits auf den grossen Bühnen Deutschlands stand, sei dieser Auftritt nicht unbedingt einfacher für sie, gesteht sie vor dem Konzert.

«Hier stehe ich alleine, nur mit meiner Gitarre auf der Bühne und singe mehr als nur ein Lied. Es ist manchmal schwieriger, wenn man den Leuten direkt in die Augen sieht, als wenn man in eine Publikumsmenge blickt.»

Doch Nervosität verspüre sie dennoch nicht, lächelt die Seebnerin.

Ein runder Mix aus eigenen Songs und Covern führte beim Publikum zu strahlenden Gesichtern. «Für mich ist es das Schönste, wenn die Freude beim Publikum ankommt», so Elsener gegenüber dem «Boten».

Nebst neuen, noch nie aufgeführten Songs durfte auch ihr Finalsong «How To Fall In Love» nicht fehlen. Mit «Where Is The Love?» versuchte sie mit Rap einmal etwas Neues und wollte zugleich mit dem Lied die aktuelle Ukraine-Krise ansprechen.

