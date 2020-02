Ingenbohl wird nicht in Brunnen umgetauft Nach einem emotionalen Abstimmungskampf ist der Fall klar. Aus der Gemeinde Ingenbohl wird nicht die Gemeinde Brunnen. Alles bleibt beim Alten. 09.02.2020, 15.29 Uhr

Die Aufschriften der Gemeinde Ingenbohl beim Gemeindehaus Ingenbohl Bild: Urs Flüeler / Keystone (6. Februar 2020)

(gh) Das hat das Stimmvolk mit 2243 Nein zu 1484 Ja entschieden. Die Stimmbeteiligung lag bei 62,7 Prozent.

Es waren vor allem Kreise aus Wirtschaft und Tourismus, die auf eine Namensänderung gedrängt hatten. Tatsächlich ist Brunnen als Ortschaft landesweit ein Begriff. Aber: Brunnen liegt in der politischen Gemeinde Ingenbohl, und die wird auswärts viel weniger wahrgenommen. Ein zunächst vorgeschlagener Doppelname Ingenbohl-Brunnen scheiterte in der Vernehmlassung. So war heute Sonntag der Souverän gefordert.

Gegner einer Namensänderung argumentierten im Vorfeld nicht nur mit der Tradition, sondern auch mit dem Aufwand und einem möglichen Rattenschwanz an Folgekosten, die auf die Steuerzahler zukommen könnten.

Im geschützten Gemeindewappen sind Ingenbohl (oben) und Brunnen (unten) repräsentiert. Bild: PD

Der Gemeinderat hatte derweil versichert, die Kosten würden sich mit 50'000 Franken im Rahmen halten. Ganz allgemein aber wurde die Namensänderung von Gegnerseite als unnötig angesehen.

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Ingenbohl nahmen ausserdem mit 2297 zu 915 die Totalrevision der Nutzungsplanung an und genehmigten mit 2568 zu 1015 einen Planungskredit von 416'000 Franken für die Machbarkeitsprüfung Drehscheibe ÖV.

Auch ein Kredit von 3,65 Mio. Franken für die Neugestaltung der Badi Hopfräben wurde mit 2749 Ja zu 857 Nein klar gutgeheissen.

So sieht der Eingangsbereich im Siegerprojekt für den Neubau des Strandbads Hopfräben aus. Visualisierung: Steiner Architektur GmbH)