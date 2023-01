Ausserschwyz 27-jähriger mutmasslich betrunkener Mann baut Verkehrsunfall – zwei Personen verletzt Der Unfallverursacher musste den Führerausweis vor Ort abgeben. Die Strasse blieb während mehr als einer Stunde für den Verkehr gesperrt. 15.01.2023, 12.50 Uhr

Eine Frontalkollision in Schübelbach führte zu grossem Sachschaden und zwei Verletzten. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Am Freitagabend kurz vor 23 Uhr hat sich auf der Kantonsstrasse in Schübelbach (SZ) eine Frontalkollision zwischen zwei Autos ereignet, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung schreibt. Der 27-jährige Autofahrer und sein Begleiter waren von Buttikon in Richtung Siebnen unterwegs, als das Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstiess. Das Auto des 59-Jährigen prallte infolge des Zusammenpralls in eine angrenzende Hausfassade.

Laut Polizeiangaben waren beide Autofahrer leicht verletzt worden, weshalb sie der Rettungsdienst ins Spital transportierte. Der 22-jährige Beifahrer des mutmasslichen Unfallverursachers blieb unverletzt. Die Polizei nahm dem 27-jährigen Autofahrer den Führerausweis aufgrund des Verdachts auf Fahren in angetrunkenem Zustand noch vor Ort ab, wie die Polizei weiter schreibt. An beiden Unfallfahrzeugen und am Haus sei ein «grosser Sachschaden» entstanden.

Infolge der Tatbestandsaufnahme und der Räumung der Unfallstelle sei die Strasse währen eineinhalb Stunden gesperrt gewesen. Die Verkehrskadetten Ausserschwyz, welche zufällig vor Ort gewesen seien, stellten die Verkehrsregelung sicher. (zgc)