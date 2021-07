Auszeichnung Wohnungen und ein Flussbad im Käselager der Emmi AG – Architekten ehren Masterarbeit einer Merlischacherin Der Bund Schweizer Architekten ehrt die Merlischacherin Jana Mulle. Die 27-Jährige erläutert ihre unkonventionelle Master-Thesis. Edith Meyer 28.07.2021, 05.00 Uhr

An der Hochschule Luzern, Departe- ment Technik & Architektur, konnten 21 Schwyzer Absolventen ihr Diplom entgegennehmen. Als Einzige erhielt die Merlischacherin Jana Mulle, Studiengang Master Architektur, den Preis des BSA (Bund Schweizer Architekten) Zentralschweiz für eine hervorragende Master-Thesis.

Die 27-jährige Architektin Jana Mulle aus Merlischachen an ihrem Arbeitsplatz in Luzern. Bild: PD

«Der Preis des BSA ist eine schöne Anerkennung meiner Arbeit und ein schöner Abschluss des Studiums», freut sich Jana Mulle.

Käselager mit Wohnungen, Gewerbe und Flussbad

In ihrer Masterarbeit geht Jana Mulle auf die Themen des Weiterbauens und des Aufwertens ein, dies am Beispiel des Käselagers der Emmi AG. Das Gewerbe soll als Teil eines innerstädtischen Kontextes erhalten und nicht in die Agglomeration verdrängt werden. «In meiner Arbeit wurde das bestehende Käselager der Emmi AG mit Wohnungen, Gewerbe und einem Flussbad ergänzt», erläutert Mulle. Die Vorstellung, in einem Käselager zu wohnen, sei absurd, «ebenso der Gedanke an eine Badi auf dem Dach des Lagers», fügt sie hinzu. Doch:

Als Steigbügel diente das absurde Theater von Eugène Ionesco. Die daraus aufgegriffene Methode des Auseinandernehmens und neu Zusammenfügens wurde von ihr auf das Arbeiten mit Bild und Text übertragen. «Ausgehend von Ionescos Theaterstücken und inspiriert vom Kurzfilm «Fischknusperli» wurden Szenen und Dialoge ausgearbeitet, wie sie auf dem neuen Emmi-Areal stattfinden könnten», erzählt Mulle.

Durch die entstehenden Zufälligkeiten im Bild und im Text wurde das Projekt immer wieder hinterfragt und auf neue Wege gelenkt. Gewohntes konnte in neue Zusammenhänge gestellt werden. Das Arbeiten mit Szenen und Dialogen führte zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Projekt und lässt dessen Stimmung vermitteln. Das Resultat: «Die Theorie, die Collagen, die Szenenbeschriebe und Dialoge verschmelzen zu einem neuen Bild des Emmi-Areals», so Mulle.

Die Merlischacherin hat am Gymnasium in Immensee die Matura gemacht. Danach absolvierte sie das obligatorische einjährige Praktikum in einem Architekturbüro, um an der Hochschule Architektur studieren zu können. Und wie ging es weiter? «Nach dem Bachelorstudium an der Hochschule in Luzern arbeitete ich in verschiedenen Büros in Zürich und Chur. Danach kam ich zurück nach Luzern, um das Masterstudium zu absolvieren.» Jana Mulle zeigt sich innovativ. Die 27-Jährige hat nach dem Studium mit drei Freunden das Architekturkollektiv filiale GmbH gegründet, ein junges Architekturbüro in Luzern. «Im Februar starteten wir zu viert mit unseren ersten Projekten», freut sich Mulle. Das Viererteam arbeitet momentan an Um- und Neubauprojekten in der ganzen Schweiz und nimmt zusätzlich auch an Wettbewerben teil. Mulle sagt:

Mit einer Architektin und zwei Architekten geben sie zusammen mit einem Grafiker das Magazin Lila Strauss heraus. «Das Magazin ist eine bunte Blumenlese aus aktuellen Themen. Von der Architektur ausgehend, greift Lila Strauss weit aus und verknüpft die eigene Disziplin mit der Zeit und der Gesellschaft, die uns umgibt», so Mulle.

Snowboarden und Wakeboarden

Ziel sei es, eine kontroverse, leidenschaftliche Diskussion zu entfachen, die transdisziplinär gedacht ist. Konkret werden einzelne Arbeiten, ähnlich einem Blumenstrauss, in einem bunten Magazin vereint. Das erste Heft zum Thema Agglomeration erschien im April. Das zweite mit dem Titel «FutureNostalgia» wird im August publiziert. Jana Mulle, die nun in Luzern wohnt, betont:

Sie interessiert sich nebst der Architektur auch für Kunst und analoge Fotografie. In ihrer Freizeit leitet Jana Mulle die Jugendsektion des Turnvereins BTV Luzern, dessen Mitglied sie seit ihrer Kindheit ist. Jana Mulle hat noch zwei weitere Hobbys: «Snowboarden im Winter und Wakeboarden im Sommer.»