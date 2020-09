Velofahrer bei Kollision mit Auto in Pfäffikon verletzt – Polizei sucht Zeugen In Pfäffikon ereignete sich auf der Churerstrasse ein Unfall zwischen einem Auto und einem Velofahrer. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. 11.09.2020, 17.27 Uhr

(pjm) Ein Velofahrer fuhr am Freitag, 13.15 Uhr, von Freienbach kommend auf der Churerstrasse in Pfäffikon dorfeinwärts. Gleichzeitig bog ein 68-jähriger Autofahrer von der Etzelstrasse in die Churerstrasse ein und kollidierte mit dem Velofahrer, wie die Kantonspolizei Schwyz meldet. Der 36-jährige Velofahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Spital eingeliefert.