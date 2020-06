Auto steuert in Küssnacht in Fussgängerzone

Ein Unfall am Freitagabend an der Bahnhofstrasse in Küssnacht geht glimpflich aus. Ein Wagen gerät ausser Kontrolle und steuert direkt auf die Fussgängerzone Trychlepark zu. Zum Glück bleibt das Auto an den schützenden Bollards hängen.