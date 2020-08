Autolenker rammt Betonpfeiler bei Sisikon Verkehrsunfall im Morgenverkehr auf der Axenstrasse. Bei der Tellsplatte prallte ein Wagen frontal in einen Pfeiler. Polizei und Ambulanz waren vor Ort. 04.08.2020, 09.19 Uhr

Im Morgenverkehr kam es wegen des Unfalls zu Behinderungen. Quelle: Bote der Urschweiz

(gh) Beim Unfall, der sich am Dienstagmorgen nach 6.30 Uhr ereignet hat, scheint es mindestens eine verletzte Person gegeben zu haben. Ein Team des Rettungsdiensts Schwyz war vor Ort. Den Spuren nach muss ein Fahrzeug von Sisikon her auf der Fahrt Richtung Süden in einen massiven Betonpfeiler in der Fahrbahnmitte geknallt sein.