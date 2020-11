Axenstrasse: Bauarbeiten für Ersatz-Laichgebiete starten im November Mit dem Bau von zwei Ersatzbiotopen in Ingenbohl SZ starten Mitte November die ersten Vorbereitungsarbeiten für die Galerie Gumpisch an der Axenstrasse. Die Arbeiten beim Portal des Morschacher Tunnels der geplanten neuen Axenstrasse dauern bis im nächsten Frühjahr, die Bewilligung des gesamten Strassenprojekts steht noch aus. 16.11.2020, 10.40 Uhr

Bild: René Meier (Brunnen, 04.Juli 2011)

(sda) Die Biotope dienen als Ersatzmassnahmen für bestehende Amphibien-Laichgebiete in Ingenbohl, die vom Bau der neuen Axenstrasse tangiert würden. Die Amphibien sollen während zweier Laichperioden umsiedeln, was im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein wird, wie die Kantone Uri und Schwyz am Montag mitteilten.