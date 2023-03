Beim Küfen erhalten ihre Barrique-Fässer Aroma

Schwyz Beim Küfen erhalten ihre Barriques Aroma In Seewen werden Eichenfässer nach alter Tradition hergestellt. Das Eichenholz muss 1000 Tage bei Wind und Wetter lagern. Zu Besucher in einer Küferei. Sibylle Egloff Francisco Jetzt kommentieren 15.03.2023, 05.00 Uhr

Weinbauer in der 18. Generation: Jürg, Dominique, Martin und Stephan Wetzel (von links) fertigen 22 Eichenfässer. Bild: Eveline Beerkircher (Seewen, 9. 3. 2023)

Dampf und Rauch steigen aus dem Holz. Im Innern des kronenförmigen Konstrukts lodern Flammen. Jürg Wetzel spritzt es immer wieder mit Wasser ab. «Durch die Hitze und die Feuchtigkeit wird das Eichenholz geschmeidig und weich. Nur so lässt es sich in Fassform biegen, ohne dass es bricht», sagt der 62-Jährige.

Wetzel ist Weinbauer und besitzt Rebberge in Gebenstorf und Birmenstorf. Zudem betreibt er eine Weinkellerei in Ennetbaden. An diesem Morgen stellt er in der Küferei-Werkstatt Hoch Drei im schwyzerischen Seewen 22 Eichenfässer her.

Die Barriques sind nicht nur für seine Weine gedacht, sondern auch für die edlen Tropfen seiner Brüder Martin und Michael. Winzern ist bei den Wetzels nämlich Familiensache.

Jürg Wetzel spritzt das Eichenholz mit Wasser ab. Gemeinsam mit der Wärme des Feuers im Innern sorgt es dafür, dass die Fassdauben biegsam werden. Bild: Eveline Beerkircher (Seewen, 9. 3. 2023)

Martin Wetzel führt das Weingut Wetzel in Würenlos und Michael Wetzel gehört das Weingut Goldwand in Ennetbaden, das er vom Vater übernommen hat. Und weil die Liebe für Wein bereits die nächste Generation erfasst hat, unterstützen auch Dominique und Stephan Wetzel, Jürg Wetzels Söhne, die Aktion.

Die unfertigen Fässer werden um die Feuerkörbe platziert. Bild: Eveline Beerkircher (Seewen, 9. 3. 2023)

Winzer Dominique arbeitet im Familienbetrieb und Stephan hat als gelernter Fassküfer an diesem Tag das Sagen. Der 33-Jährige ist für das Toasting der inneren Eichenfasswände verantwortlich. «So nennt man den Prozess, bei dem man dem Holz durch Anrösten Aroma einhaucht», erklärt Stephan Wetzel.

Durch das Rösten entstehen Vanille- und Karamellnoten

In den Fässern stehen deshalb Feuerkörbe. Ausgerüstet ist der Küfer mit Schutzhandschuhen und Metalldeckeln. So kann er durch das Öffnen und Verschliessen die Temperatur im Fass nach Gefühl steuern. Das ist wichtig. Denn: Je nachdem, wie stark und wie lange das Holz getoastet wird, entstehen unterschiedliche Geschmacksnoten.

«Bei leichter Röstung werden Vanillenoten erzeugt, bei mittlerer Hitze kommen Karamellnoten hervor und bei sehr starkem Toasting erinnert der Duft an Kaffee oder Schokolade», sagt Stephan Wetzel.

Küfer Stephan Wetzel kümmert sich um das Toasting: Er haucht den inneren Eichenholzwänden das passende Aroma ein. Mithilfe der Deckel kann er die Hitze und die Röstung regulieren. Bild: Eveline Beerkircher (Seewen, 9. 3. 2023)

Die Kunst sei, dass das Aroma mit dem Wein harmoniere, ihn veredle und nicht dominiere, ergänzt sein Bruder Dominique, 31. Ein feiner Weisswein vertrage zum Beispiel weniger Aroma als ein kräftiger Rotwein. «Man kann sich ein Jahr lang im Rebberg anstrengen. Wenn bei diesem Prozess etwas schiefläuft, ist die Mühe umsonst», findet auch der 60-jährige Martin Wetzel.

Die Arbeit für die Fässer beginnt nicht erst in der Schwyzer Küferei, welche die Familie einmal im Jahr für die Eigenproduktion mietet, sondern drei Jahre zuvor im Badener und Gebenstorfer Wald.

Martin Wetzel bereitet die Fassböden vor, indem er die Reifengrösse auf den Holzstücken einzeichnet. Bild: Eveline Beerkircher (Seewen, 9. 3. 2023)

Von dort stammen die Eichen, die für die knapp ein Meter grossen und rund 226 Liter fassenden Barriques eingesetzt werden. «Ich finde es schön, dass die Rebstöcke und die Bäume für die Fässer im gleichen Boden und bei gleichem Klima wachsen», sagt Jürg Wetzel.

«Wichtig ist, dass ebenmässiges Holz ohne Äste für die Fassdauben verwendet wird. Dauben sind die Längshölzer, aus denen die Fässer zusammengesetzt sind. Kürzere Stücke brauchen wir, um die Böden herzustellen», sagt Martin Wetzel.

Das Eichenholz muss 1000 Tage bei Wind und Wetter lagern

Bevor die heimischen Eichen jedoch zu Fässern verarbeitet werden können, müssen sie etwa 1000 Tage draussen bei Wind und Wetter lagern. «Grünes, frisches Eichenholz ist sehr bitter und herb. Durch das Wetter und den Regen werden die Gerbstoffe ausgeschwemmt», sagt der Würenloser Weinbauer.

Seit 2007 fertigen die Wetzels ihre Weinfässer. «Ob es geschmacklich einen Mehrwert gibt, dass wir die Barriques selber machen, statt sie zu kaufen, sei dahingestellt», sagt Jürg Wetzel. Für ihn ist aber klar:

«Für die Geschichte des Weins, die wir dem Konsumenten miteinschenken, ist es ein grosser Unterschied. Wein ist nicht nur Önologie, ein Teil sind Emotionen, die wir mitgeben.»

Und auch für die Winzerfamilie selbst hat die Weinproduktion einen hohen emotionalen Stellenwert. Dominique Wetzel sagt: «Ich bin stolz, dass die Wetzels in 18. Generation Weinbau betreiben. Das macht den Reiz, die Geschichte weiterzuführen und die Tradition zu pflegen, noch grösser».

Die jahrhundertealte Tradition reizt Dominique Wetzel, die Familiengeschichte weiterzuführen. Bild: Eveline Beerkircher (Seewen, 9. 3. 2023)

Die Weinbauer helfen einander auch beim Abfüllen und bei der Weinlese. «Manchmal müssen wir sogar schauen, dass die Arbeit vor lauter Reden nicht zu kurz kommt», sagt Jürg Wetzel und lacht. So erstaunt es auch nicht, als kurz vor Mittag Stephan Wetzels Frau Sandra mit der kleinen Sophie und Baby Oliver vorbeikommt und für die ganze Mannschaft Gerstensuppe und Brot auftischt.

Der gemeinsame Cuvée-Wein «Drei Hoch Drei» kommt unter anderem in die neuen Barriques. Bild: Eveline Beerkircher (Seewen, 9. 3. 2023)

Angestossen wird natürlich mit dem gemeinsamen Wein – in der Hoffnung, dass das Weinjahr 2023 ein erfolgreiches wird. Dominique Wetzel sagt:

«Schliesslich wollen wir unsere schönen neuen Fässer im Herbst mit gutem Wein füllen.»