Bahnhof Einsiedeln Passagiere freuen sich auf mehr Komfort Besserer Schutz vor Sonne und Regen, das verspricht der Ausbau des Perrons 1 in Einsiedeln. Inzwischen ist der Eröffnungstermin bekannt. Bote.ch 21.03.2021, 13.23 Uhr

(asz) Seit anderthalb Jahren gibt es im Bahnhof Einsiedeln irgendwo immer eine Baustelle. Selbst wenn das Grossprojekt der Geleise-Erneuerung im Dezember abgeschlossen werden konnte, ist am Bahnhof noch nicht fertig gebaut.

Da es weniger Geleise gibt, gibt es mehr Platz für die Fussgänger. Diesen neuen Freiraum nutzt die Südostbahn für eine klarere Personen- und Veloführung und vor allem für ein breites Perron samt Dach beim Gleis Nummer 1, dem «Einsiedler Hausperron». Die neue Dachkonstruktion aus Stahl und Holz wird die Reisenden vor Hitze und Niederschlag schützen. Die Kosten betragen rund 600'000 Franken.

Der Baufortschritt in den letzten Wochen. Bild: Victor Kälin

In das Gleis Nummer 1 sollen in Zukunft die Züge am häufigsten einfahren, da hier die schnellste und direkteste Ein- und Ausfahrt möglich und die Umsteigedistanz zur Bushaltestelle am kleinsten ist. Endgültig wird das Perron 1 für die Reisenden im Frühjahr freigegeben.

Auf Anfrage konnte Ramona Moser als SOB-Projektleiterin den angestrebten Bezugstermin nennen: «Gemäss Bauprogramm soll die Dach­konstruktion am Bahnhof bis Anfang April abgeschlossen sein» – wobei Termine im Einsiedler Frühling auch immer eine Frage des Wetters sind. Im Anschluss folgen noch die Elektroinstallationen. Geplant ist, das Hausperron ab dem 11. Mai freizugeben.