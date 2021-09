Bauunternehmen Altdorfer Porr Suisse AG nimmt Schwyzer Traditionsunternehmen auf Für das Schwyzer Unternehmen wurde nach einer Nachfolgeregelung gesucht. Nun wurde diese im Urner Unternehmen gefunden. Josias Clavadetscher 01.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Teil des Werkhofs der Bolfing AG in Hinteribach. Bild: Josias Clavadetscher

In einer klassischen Nachfolgeregelung hat die Schwyzer Bauunternehmung Bolfing AG nun die für sie optimale Lösung gefunden. Ziel war es, dass die Firma weitergeführt werden kann unter gleichem Namen, mit gleichem Firmensitz und unverändertem Personalbestand, auch wenn nicht mehr von der eigenen Familie.

Letzte Woche ist das Personal informiert worden. Die Lösung wurde dort sehr positiv aufgenommen. Mit der Beteiligung der Porr Suisse AG per Anfang 2022 steigt schliesslich ein starker Partner ein, den man in der Region kennt und mit dem die Bolfing AG schon mehrmals kooperiert hat.

Hauptsitz ist in Altdorf Die Porr Suisse AG ist 1975 gegründet worden und aktuell mit einem Aktienkapital von 10 Millionen Franken ausgerüstet. Porr ist im Hochbau, Tiefbau, Untertagebau, in der Umwelttechnik und als Generalunternehmung tätig. Der Hauptsitz der Porr Suisse AG ist in Altdorf. Sie führt elf Niederlassungen in Andermatt, Basel, Bern, Biasca, Lachen, Luzern, Zug und Zürich. Gesamthaft werden rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, davon 120 im Kanton Uri. (cj)

Auch für den Neubau des Kantonsbahnhofs Altdorf verantwortlich

Die Referenzen der Porr sind eindrücklich. Dazu gehören der Neubau des Kantonsbahnhofs Altdorf, die schwierige Baustelle am Gibelhorn, ein Brückenbau in Muotathal, die A4-Sanierung, Hochbauten in Rotkreuz und vieles mehr.

Schon ab April 2020 ist mit Roberto Fortunati und Markus Oberegger von der Porr Suisse AG eine enge Zusammenarbeit aufgegleist worden. Die operative Führung der Bolfing AG ist so sukzessive auf die Porr-Leute übergegangen. Porr wird sich nun per 1. Januar 2022 auch am Aktienkapital der Bolfing AG beteiligen. Über die Höhe des Anteils haben die beiden Partner Stillschweigen vereinbart.

Nicht von der Neuregelung betroffen sind die Bovesta AG, Schwyz, und die Bootshafen Felsenegg AG, Gersau. Die Bovesta ist 1998 gegründet worden und betreut seither als Firmenschwester den Immobilienbereich der Bolfing AG. Die Bovesta wird auch weiterhin für die Bereiche Verwaltung, Vermietung, Bauberatung und Verkauf zuständig sein. Das Portefeuille umfasst aktuell etwa 200 Objekte. Ebenso bleibt die Zusammensetzung des Verwaltungsrats bei beiden Firmen gleich.

Einige grössere Projekte im Visier

Mit der getroffenen Lösung ist offensichtlich auch viel Nachhaltigkeit verbunden. Wie Seniorchef Toni Zumbühl erklärte, würden sich einige grössere Projekte in der Pipeline befinden, die angedacht seien und die man in den nächsten Jahren angehen werde. Die Bovesta AG ist Eigentümerin mehrerer grösserer Liegenschaften, die realisiert werden können.