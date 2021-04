Strafgericht Bedingte Freiheitsstrafen für Ladendiebe Ein 65-Jähriger sein 70-Jähriger Gehilfe wurden vom Strafgericht verurteilt. Ruggero Vercellone 17.04.2021, 05.00 Uhr

Rund ein halbes Jahr lang wohnte ein heute 65-jähriger Serbe als Kriminaltourist bei seinem heute 70-jährigen Landsmann in der Schweiz. In dieser Zeit begingen die beiden sechs Ladendiebstähle in Einkaufszentren in den Kantonen Schwyz, Zürich und Graubünden. Als Dieb aktiv war der Jüngere der beiden, während der Ältere vor allem als Chauffeur tätig war und dafür sorgte, dass das Ladenpersonal abgelenkt wurde, sodass es die Diebstähle nicht bemerkte.