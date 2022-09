Bergbahn Bähnli aus dem Jahr 1949 ist wieder im Einsatz und fährt auf die Rigi Bereits seit 10 Jahren gibt es die Stiftung Rigi Historic. Zum Jubiläum wurde der historische Motorwagen ARB 12 aus dem Jahr 1949 wieder in Betrieb genommen. Silvio Frei Jetzt kommentieren 12.09.2022, 15.18 Uhr

Das historische Bähnli ARB 12 auf der Fahrt auf die Rigi. Bild: Eveline Beerkircher (Goldau, 12. September 2022)

Für Bergbahn-Fans gab es am Samstag in Goldau eine Reise in die Vergangenheit: Das geschichtsträchtige «Bähnli» ARB 12 hat die Fahrt auf die Königin der Berge wieder aufgenommen. An der 10-Jahre-Jubiläumsfeier der Stiftung Rigi Historic wurde der restaurierte Motorwagen mit Baujahr 1949 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Liebe, Herzblut und fachliches Geschick

Während vieler Jahre transportierte das historische «Bähnli» ARB 12 Passagiere auf die Rigi. Über 70 Jahre ist es schon her, seit der Motorwagen konstruiert wurde. Dank Rigi Historic wurde der Wagen nun wieder fahrtüchtig gemacht. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei darauf gelegt, den Wagen möglichst nahe in den Originalzustand zu versetzen, wie es bei Rigi Historic heisst.

So sah der Innenbereich vor der Restauration aus. Bild: PD

Vor der Restaurierung waren beispielsweise die Plätze im Innenbereich gepolstert. In den 1950er war dies aber nicht der Fall. Bei der Wiederherstellung des Wagens wurden deshalb die Sitzpolster entfernt, um den Zustand der damaligen Zeit abzubilden. Neu dürfen Gäste also wieder auf Holzlatten anstatt Polstern sitzen, authentisch wie in früheren Zeiten.

Bei der Restauration wurden die Sitzpolster entfernt. Die Holzelemente spiegeln den Zustand der 50er-Jahre wieder. Bild: PD

Dank von Hand gezeichneten Skizzen sei zudem genau ersichtlich, wie das «Bähnli» für den Bau im Jahr 1949 konzipiert wurde. Auch der Führerstand ist bis aufs kleinste Detail auf den Skizzen beschrieben und wurde dank diesen Angaben soweit als möglich auch sonst in den Zustand der 1950er-Jahre zurückversetzt.

Wer die historische Zahnradbahn erleben will, kann diese ab sofort auf der Strecke Goldau RB nach Rigi Kulm tun. In knapp einer Stunde bringt die Zahnradbahn die Gäste von Arth-Goldau direkt auf die Rigi. Wer wissen will, zu welchen Zeiten der Motorwagen ARB 12 genau fährt, erfährt dies bei der Station Goldau unter der Telefonnummer 041 859 08 59.

Zukunft dank der Herkunft

Auch künftig wollen Rigi Historic und die Rigi Bahnen immer wieder historische Wagen einsetzen – dies insbesondere ab der Station Goldau. Ein entscheidender Schritt wurde mit der Einweihung des umgebauten Motorwagens ARB 12 nun bereits gemacht.

Der Motorwagen ARB 12 in den 1950er-Jahren. Bild: PD

Dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung Rigi Historic präsentiert sich der Motorwagen nun also fast wie damals im Jahr 1949. Die Aufgabe der Stiftung ist es, Geld zu sammeln, damit das wertvolle historische Rollmaterial und die Gebäude der ersten Zahnradbahn Europas erhalten bleiben.

Am Samstag wurde durch Stiftungsratspräsident René Kamer ein Spendenschek von über 100'000 Franken an die Rigi Bahnen überreicht. Frédéric Füssenich, CEO der Rigi Bahnen AG, durfte diesen vor rund 150 Gönnerinnen und Gönnern entgegennehmen. Dank diesem Geld kann das Retro-Projekt der Pendelzüge ARB 12/22 und 14/24 finanziert werden.

