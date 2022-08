Ein Fünftel der Schwyzer Bevölkerung ist über 64 Jahre alt

Bevölkerungsstatistik Ein Fünftel der Schwyzer Bevölkerung ist über 64 – diese Gemeinden stechen aus der Statistik heraus 2021 lag der Anteil der über 64-Jährigen im Kanton Schwyz bei 20 Prozent und somit genau auf gesamtschweizerischem Niveau. Alain Hospenthal 26.08.2022, 08.12 Uhr

Der Anteil an Personen über 65 nahm im letzten Jahrzehnt im Kanton Schwyz mehr als ein Drittel zu. Bild: Pexels

Am Donnerstag hat das Bundesamt für Statistik (BFS) die neuesten Zahlen zum Bevölkerungswachstum in der Schweiz veröffentlicht. Im Zentrum des Berichts stand mitunter die demografische Entwicklung nach Altersklassen. So umfasste die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz im Jahr 2021 gemäss BFS 8'738'800 Personen, also 0,8 Prozent oder 68 500 Personen mehr als im Jahr zuvor. Jede fünfte Frau und jeder sechste Mann waren gemäss BFS älter als 64, und schweizweit betrug der Anteil der über 64-jährigen mit nahezu 1,7 Millionen Personen knapp 20 Prozent.