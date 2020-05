Bewaffneter Raubversuch in Wangen – mutmasslicher Täter verhaftet Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Wangen den Bahnhofkiosk überfallen, flüchtete aber ohne Beute. Der mutmassliche Täter konnte von der Kantonspolizei Schwyz ermittelt werden. 15.05.2020, 15.38 Uhr

(zim) Am Samstag, 2. Mai, ca. 20.10 Uhr, bedrohte ein unbekannter Mann eine Verkäuferin im Bahnhofkiosk in Wangen mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Daraufhin flüchtete er ohne Beute, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.