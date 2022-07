Beweis im Abwasser: Innerschwyz reitet auf einer starken Welle

Messzahlen Beweis im Abwasser: Innerschwyz reitet auf einer starken Corona-Sommerwelle Seit Juni ist im Raum Schwyz das Coronavirus wieder auf dem Vormarsch. Die Forscher messen im Abwasser einen sprunghaften Anstieg der Viruslast, stärker als im Rest der Schweiz. Die Spitalbetten bleiben aber leer. 06.07.2022, 15.41 Uhr

Alexander Föhn, Betriebsleiter ARA Schwyz, füllt eine Abwasserprobe ab und bringt diese ins Laboratorium der Urkantone. Bild: Christoph Clavadetscher

Im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) ermittelt man seit Neujahr landesweit die Coronavirus-Last im Abwasser von 99 Kläranlagen. Auch aus dem Raum Schwyz liegen Messzahlen vor. Aktuell werden bei uns die höchsten Werte seit März gemessen. Im Juni stiegen die Innerschwyzer Zahlen sprunghaft an, deutlich stärker als in den meisten anderen Landesteilen. Allerdings: Das BAG hat in seiner Grafik die Fläche für Schwyz schraffiert, da liegt der Meldeverzug bei über zehn Tagen.

Die absolute Viruslast im Abwasser ist ein recht abstrakter Wert. Die untersuchten Proben lassen keinen exakten Rückschluss auf die tatsächliche Anzahl Infizierter zu. Die ausgeschiedenen Werte können bei jedem Angesteckten stark schwanken. Allerdings wird die Entwicklung im Abwasser als Frühwarnsystem angesehen. Im Labor findet man heutzutage ausschliesslich die Omikron-Variante, auch im Innerschwyzer Abwasser. Sie gilt als hoch ansteckend, indes aus medizinischer Sicht eher weniger bedenklich als frühere Varianten. Schweizweit gesehen gibt es jedoch bereits andere Entwicklungen: In der Kläranlage Werdhölzli Zürich zeigten die Daten zum Abwasser bereits einen kleinen Rückgang der Virenlast (wir berichteten).

Die Zahl der Hospitalisationen im Kanton Schwyz bleibt denn auch verschwindend gering. In den letzten zwei Wochen, zwischen 21. Juni und 4. Juli, sind laut BAG nur zwei Patienten aus dem Kanton Schwyz wegen Covid-19 ins Spital eingeliefert worden. Das entspricht 1,23 Fällen pro 100’000 Einwohner. Vergleiche aus anderen Kantonen: In Bern registrierte man 7,29 Spitaleinlieferungen pro 100’000 Einwohner, in Genf 19,35. Aktuell befindet sich kein Schwyzer Covid-Patient auf der Intensivstation. In den vergangenen 28 Tagen wurde ein laborbestätigter Corona-Todesfall aus dem Kanton Schwyz gemeldet.

Entspannte Lage in den Spitälern

Die ganze Schweiz reitet derweil eine spürbare Corona-Sommerwelle. Aber auch landesweit werden die Spitäler bisher nur gering belastet. In der vergangenen Woche wurden dem BAG schweizweit 46’025 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche waren es noch deren 33’108. Schon in den Wochen vorher waren die Zahlen stets gestiegen.

Nun meldete das Bundesamt für Gesundheit am Dienstag 455 neue Hospitalisierungen für die vergangene Woche. In der Vorwoche waren es noch 300 Personen gewesen. Das ist allerdings noch immer weit weg von den Spitzenwerten während den ersten zwei Jahren der Pandemie. Auch die Belastung der Spitäler durch Covid-Patienten hält sich landesweit in Grenzen. Auf den Intensivstationen machten sie nur 5,6 Prozent aus, über alle Spitalpatientinnen und -patienten sind es 4,8 Prozent.

Innert Wochenfrist wurden dem BAG überdies 13 neue Todesfälle gemeldet (Vorwoche: 14). Seit Ausbruch der Pandemie sind in der Schweiz und Liechtenstein damit rund 14’000 Personen im Zusammenhang mit einer Covidinfektion verstorben. Mittlerweile ist die neue Omikron-Variante BA.5 auch in der Schweiz komplett dominant. Diese Variante hat bereits in anderen Ländern, wie etwa Portugal, für Sommerwellen gesorgt.

Gerade die hohe Positivitätsrate – sie liegt dieses Mal bei bei den PCR-Tests bei 41,4 Prozent und bei den Schnelltests bei 42,8 Prozent – deutet nebst den Abwassserwerten auf eine weite Verbreitung des Virus hin. In der BAG-Berichtsperiode wurden insgesamt 108’538 Tests durchgeführt. Zum Vergleich: Die Woche davor waren es 82’901.

(gh/red)