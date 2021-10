Schwyz: Volksentscheide auch bei wenig Abstimmenden gültig

Bezirk Schwyz Ein Volksentscheid ist auch bei wenigen Abstimmenden gültig Selbst wenn die Teilnahme an der Bezirksgemeindeversammlung gering ist: Am Entscheid, Wahlgeschäfte direkt an der Versammlung im Handmehr vorzunehmen, gibt es nichts auszusetzen. So lässt sich der jüngste Entscheid des Schwyzer Verwaltungsgerichtes zusammenfassen. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 05.10.2021

Exklusiv für Abonnenten

So voll wie hier 2010 ist es an einer Gemeindeversammlung nicht oft. Bild: Andreas Oppliger (Schwyz, 18. August 2010)

Das Schwyzer Verwaltungsgericht hatte über eine Beschwerde zur Wahl einer nebenamtlichen Bezirksrichterin am 20. April 2021 zu befinden, welche der Schwyzer Jurist Matthias Schumacher eingereicht hatte. Damals entschieden gemäss Protokoll der Bezirksgemeindeversammlung rund 150 Personen über die Besetzung einer nebenamtlichen Bezirksrichterstelle. Der Beschwerdeführer bezeichnete diese geringe Teilnahme letztlich als undemokratisch und verlangte, dass die Wahlen an der Urne durchzuführen seien.

Das Verwaltungsgericht lehnt die Beschwerde ab und zerpflückt sie geradezu. Der Beschwerdeführer, so heisst es, habe bereits mit der Einladung an die Bezirksgemeinde wissen müssen, dass die Wahl im offenen Mehr, eventuell in geheimer Abstimmung und nicht an der Urne erfolge. Er hätte also genügend Zeit gehabt, seine Beschwerde schon im Vorfeld zu deponieren.

Das Gericht verweist zwar auf Zahlen, welche der «Bote der Urschweiz» veröffentlichte und die zeigten, dass nur 0,31 Prozent der Stimmberechtigten an dieser Wahl teilgenommen haben. Der Beschwerdeführer, sagt nun das Gericht, beschränke sich darauf, «die offenen Wahlen aufgrund der – anerkanntermassen – sehr tiefen Beteiligung als rechts- beziehungsweise verfassungswidrig zu bezeichnen». Er zeige aber nicht auf, «inwiefern sich die von ihm angeführten Problemfelder wie ‹Hinterzimmerpolitik›, Manipulation, Verhinderung an der Teilnahme oder mangelnde Transparenz im Konkreten verwirklicht haben».

Erst 2019 entschied sich das Stimmvolk fürs offene Mehr

«Die tiefe Beteiligung» sei zwar nicht von der Hand zu weisen, und auch bezüglich der Tatsache, dass an der Urne jeweils eine höhere Stimmbeteiligung herrscht, gibt das Verwaltungsgericht dem Beschwerdeführer recht. Das heisse aber nicht, dass dieser Entscheid nicht auch demokratisch gefällt worden sei. Sonst müsste im umgekehrten Fall auch festgelegt werden, bei welcher Stimmbeteiligung ein Urnenentscheid noch als demokratisch bezeichnet werden könne, denn auch hier würden, so das Gericht, ja nicht alle teilnehmen.

Die Versammlungsdemokratie werde nicht umsonst als höchste Form der Demokratie und Bürgernähe bezeichnet. Auch der Vorwurf der Intransparenz gehe fehl, weil an einer Versammlung den Kandidierenden direkt Fragen gestellt werden könnten.

Besonders wichtig sei aber, dass die Bezirksbürger erst im Mai 2019 mit der Ablehnung der Pluralinitiative Ja zum offenen Mehr gesagt hätten. Es sei zwar möglich, dass der Bezirk einen Systemwechsel zur Urnenwahl vollziehe. Dieser müsste aber durch einen Volksentscheid an der Urne abgestützt werden. «Mithin hat sich das Stimmvolk vor kurzer Zeit ausdrücklich im Bezirk für Wahlen an der Bezirksgemeinde ausgesprochen», betont das Verwaltungsgericht mehrmals im Urteil.