Bezirk Schwyz Ja zur Seewenstrasse: Nun ist der Ball wieder bei Ingenbohl Nach dem Ja des Bezirks zur Abgabe der Seewenstrasse ist trotzdem unklar, ob die Gemeinde Ingenbohl die Strasse überhaupt übernehmen wird. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 13.03.2023, 08.51 Uhr

Blick auf die Seewenstrasse. Bild: Christoph Clavadetscher

Nach einem kontrovers geführten Abstimmungskampf zeigte sich am Sonntag Bezirksammann Walter Tresch erleichtert: «Das klare Ja zur Abgabe der Seewenstrasse an die Gemeinde Ingenbohl ist für uns eine grosse Genugtuung.» Mit insgesamt 55,11 Prozent sagten die Bezirksbürgerinnen und Bezirksbürger Ja zur Abgabe der Seewenstrasse an Ingenbohl sowie zum Beitrag als Entschädigung zur Sanierung von 5,2 Millionen Franken dieser Strasse. 14 Bezirksgemeinden bewilligten die Vorlage, einzig in Ingenbohl gab es ein Nein von 51,71 Prozent.

«Das Resultat zeigt, dass sich das Stimmvolk von der Kampagne der Gegnerschaft nicht hat täuschen lassen und den Sinn der Vorlage erkannt hat», sagte Tresch am Sonntag. Im Vorfeld betonte der Bezirksrat, dass es bei der Vorlage nur um den Wechsel der Trägerschaft der Seewenstrasse, nicht aber um die Erschliessungsvariante und um den Hochkreisel selber gehe. Dies wurde von den Kritikern stark angezweifelt. Tresch sagt nun: «Ich hoffe, dass die Gegner dieses Resultat und somit die Meinung der Bezirksbürger akzeptieren.»

So stimmten die 15 Bezirksgemeinden über die Abgabe der Seewenstrasse ab. Bild: Antonia Rogenmoser

Verwaltungsgericht: Entscheide in Ingenbohl sind aufgehoben

Trotzdem ist bei der Erschliessung von Brunnen Nord mit dieser Abstimmung noch nicht alles geklärt. Offen ist nämlich, ob die Gemeinde Ingenbohl die Seewenstrasse überhaupt übernehmen wird. Dazu gab es am 22. August 2022 eine Gemeindeversammlung und am 25. September 2022 eine Urnenabstimmung. Mit lediglich 6 Stimmen Unterschied wurde dem Hochkreiselprojekt und der Übernahme der Strasse an der Urne zugestimmt. Doch Ende Februar 2023 hat das Schwyzer Verwaltungsgericht diesen Entscheid aufgrund einer Stimmrechtsbeschwerde aufgehoben. Seither ist die Übernahme seitens Gemeinde Ingenbohl blockiert.

Dies bestätigt auch Irène May, Gemeindepräsidentin in Ingenbohl. Sie sagt einerseits: «Die Gemeinde begrüsst die Annahme der Bezirksvorlage.» Und andererseits: «Mit dem Entschied des Verwaltungsgerichtes ist eine komplexe neue Ausgangslage entstanden. Der Gemeinderat wird sich nun ausreichend Zeit für eine Auslegeordnung nehmen, bevor er über das weitere Vorgehen entscheidet.» Zurzeit sei offen, wann die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Ingenbohl erneut über eine Vorlage zur Basis- und Groberschliessung von Brunnen Nord abstimmen würden. Die Gemeinde klärt derzeit auch ab, ob sie den Entscheid ans Bundesgericht weiterziehen soll.

Nein-Komitee: «Ingenbohl kann Geld sparen»

Das Aktionskomitee «Nein zum Bezirksbeitrag an den überrissenen Hochkreisel» mit ihrem Sprecher Karl Schönbächler schreibt in einer Mitteilung: «Die Abstimmenden unterstützen und subventionieren damit die Erschliessung Brunnen Nord, ohne Variantenentscheid für Hochkreisel oder Kurve +.» Und: «Die Ingenbohler Gemeindebürger werden diese Bezirksmillionen gerne kassieren. Denn damit kann Ingenbohl Geld sparen und endlich auf dem viel sinnvolleren Strassenausbau mit der Kurve + vorwärtsmachen.» Das Projekt Kurve + hatten die Kritiker des Hochkreiselprojekts eingebracht.

Zum Umstand, dass Ingenbohl als einzige Gemeinde im Bezirk die Übernahme der Seewenstrasse abgelehnt hat, schreibt das Komitee weiter: «Das bringt wohl deutlich zum Ausdruck, dass die Realisierung des fraglichen Hochkreisels nicht mehrheitsfähig ist.»

Stimmrechtsbeschwerde gegen Bezirk ist noch hängig

Nach wie vor hängig ist die Stimmrechtsbeschwerde, welche die Kritiker der Abgabe der Seewenstrasse gegen den Bezirk Schwyz beim Verwaltungsgericht eingereicht haben. Das Nein-Komitee ist der Ansicht: «Ein ‹Zurück auf Feld 1› ist – wie in Brunnen – nicht vom Tisch.»

Grünes Licht für Erweiterung des Krematoriums Die Schwyzer Bezirksbürger haben gestern der Erweiterung des Krematoriums in Seewen zugestimmt. Dazu haben sie mit 12 178 Ja- zu 1690 Nein-Stimmen einen Betrag von 1,962 Millionen Franken bewilligt. Der Ja-Anteil lag somit bei 87,81 Prozent, die Stimmbeteilgiung betrug 36,78 Prozent. Der Bezirk Schwyz betreibt seit 1996 in Seewen ein Krematorium. Die Einäscherungen haben sich seither mehr als verdoppelt. Während im Jahr 1997 801 Einäscherungen vorgenommen wurden, waren es im 2021 bereits 1758 Einäscherungen. Die bestehende Anlage ist an die Kapazitätgrenzen gekommen. Deshalb wird mit dem nun bewilligten Betrag eine zweite Rauchgasreinigungsanlage erstellt. Die heutigen Gebühren werden deswegen gemäss Botschaft nicht erhöht. (flu)

