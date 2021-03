Bezirk Schwyz «Beispiellose Negativkampagne»: Rotenflue-Verantwortliche sind enttäuscht Im Bezirk Schwyz sagt das Volk Nein zur zwei Millionen schweren Kreditsicherung für die Rotenfluebahn. Nur drei der 15 Gemeinden stimmten für die Vorlage. Bei der Rotenfluebahn spricht man von einer «beispiellosen Negativkampagne» der Gegner. Aktualisiert 07.03.2021, 14.56 Uhr

(gh) Das Stimmvolk des Bezirks Schwyz hat am Sonntag die Einzelinitiative für die Gewährung einer Kreditsicherungsgarantie von 2 Millionen Franken durch den Bezirk an die Rotenfluebahn Mythenregion AG Schwyz mit 9493 zu 11'259 Stimmen abgewiesen. Das entspricht einem Nein-Stimmenanteil von 54 Prozent Die Abstimmung war Teil eines Gesamtpakets, an dem auch die Gemeinde Schwyz, der Kanton und Private ihren Beitrag zugesichert haben, sofern der Bezirk mitgemacht hätte.