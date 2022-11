Bezirksgemeinde Schwyz Diskutiert wurde nur über den Hochkreisel – obwohl das kein Traktandum war Der Hochkreisel beim Entwicklungsgebiet Brunnen Nord führt weiterhin zu erhitzten Gemütern. An der Bezirksgemeinde wurde hitzig debattiert, dabei steht nicht der Kreisel, sondern die Abgabe der Seewernstrasse an die Gemeinde Ingenbohl zur Abstimmung. Jetzt kommentieren 23.11.2022, 14.40 Uhr

Der Referent zur Abtretung der Seewernstrasse und des 17ni-Viadukts, Bezirksrat Michael Betschart, vor dem Bild der Region, um die gestritten wird. Links sitzt Bezirksammann Walter Tresch, rechts Säckelmeister René Gwerder. Bild: Franz Steinegger, BdU (23. November 2022, Schwyz)

Das Strassengesetz schreibt vor, dass eine öffentliche Strasse saniert sein muss, wenn sie den Eigentümer wechselt. Nun ist die Gemeinde Ingenbohl per Gesetz verpflichtet, das Entwicklungsgebiet Brunnen Nord, das ehemalige Areal der Zementfabrik Hürlimann, zu erschliessen. Das geht über den Gätzikreisel und über die Seewernstrasse, welche in den umstrittenen, noch zu bauenden Hochkreisel münden. Der Verpflichtungskredit für diesen Kreisel über der 17ni-Brücke (über die Bahnlinie) wurde am 25. September von den Ingenbohler Stimmberechtigten äusserst knapp angenommen.

Dass das Projekt umstritten ist, war auch an der gestrigen Bezirksgemeinde spürbar – obwohl es nicht um den Hochkreisel ging, sondern um die Abtretung der Seewernstrasse bis zur Gemeindegrenze Schwyz, schreibt der Bote der Urschweiz. Weil die Zufahrtsstrasse nach Brunnen Nord noch nicht spruchreif ist, einigten sich Ingenbohl und der Bezirk Schwyz 2018 auf eine Vereinbarung, welche die vom Bezirk zu leistenden Sanierungskosten auf 5,2 Millionen Franken veranschlagten, errechnet von einem neutralen Ingenieurbüro. Und nur darum ging es im Traktandum 5 der gestrigen Bezirksgemeinde – und darüber stimmen die Bezirksbürger am 12. März 2023 an der Urne ab.

Rund 100 Bezirksbürger und -bürgerinnen konnten Bezirksammann Walter Tresch im MythenForum begrüssen. Bild: Franz Steinegger, BdU (23. November 2022, Schwyz)

Der zuständige Ressortleiter Umwelt im Bezirksrat, Michael Betschart, listete drei Vorteile auf: Der Bezirk profitiere mit dieser Handänderung finanziell, weil er mit der Abgeltungssumme auf alle Zeit von Sanierungsmassnahmen entlastet werde. Die Abtretung ermögliche die Erschliessung einer Industriebrache, und die Handänderung schaffe klare Verhältnisse. «Die 5,2 Millionen Franken sind die Kosten, die anfallen würden, wenn der Bezirk die Strasse sanieren müsste», betonte Betschart. Ein Nein an der Urne habe keinen Einfluss auf die Variante.

Entschädigung sei irreführend

Der Architekt Karl Schönbächler rechnete vor, dass der Bezirk Strassen- und Grundstückflächen und «eine intakte Brücke im 17ni, die abgebrochen wird», Realwerte von neun bis zehn Millionen Franken preisgebe «und darüber hinaus noch eine Abgeltung von 5,2 Millionen Franken bezahlt». Die Formulierung, es handle sich dabei um eine «Entschädigung für die Instandstellung», sei «irreführend», weshalb er und drei weitere eine Stimmrechtsbeschwerde am 12. November eingereicht hätten. Sie wurde jedoch vom Verwaltungsgericht am 15. November abgewiesen.

Bezirksrat Michael Betschart konterte kühl und bot Schönbächler an, er könne jede Bezirksstrasse gratis übernehmen, «ein Anruf genügt». Und meinte damit, dass der Käufer für den zukünftigen Unterhalt sorgen müsse.

Bruno Beeler, Goldau, hielt Schönbächler die rechtlichen Grundlagen vor Augen. Der Ingenieur Jakob Hedinger aus Brunnen sieht die Gefahr, dass der Hochkreisel «im Bewilligungsverfahren Schiffbruch erleidet, denn er tangiert den Gewässerraum der Muota». So wurde über den Hochkreisel diskutiert. Abstimmen können die Bezirksbürger jedoch nicht darüber, sondern über die Abgabe der Seewernstrasse an die Gemeinde Ingenbohl und die Abgeltung.

Steuersenkung ist verkraftbar

Säckelmeister René Gwerder präsentierte die Investitionsrechnung 2023, welche mit Nettoinvestitionen von 9,9 Millionen Franken rechnet – vorbehältlich, dass alle Vorhaben verwirklicht werden können.

Die laufende Rechnung soll mit einem budgetierten Defizit von 2,84 Millionen Franken abschliessen. Darin sind die 3,6 Millionen Franken eingerechnet, welche die ebenfalls gestern beschlossene Steuersenkung um zehn Prozent einer Einheitergeben. Diese Mindereinnahmen werden zu einem grossen Teil ausgeglichen durch markant höhere Einnahmen der Grundstückgewinnsteuern.

Die Steuerfusssenkung auf 40 Prozent einer Einheit ist möglich, weil der Bezirk Schwyz über ein Eigenkapital von 30 Millionen Franken verfügt. Doch dieses Polster wird in den nächsten vier Jahren auf acht Millionen abgebaut, während das Fremdkapital sich gemäss Finanzplan auf 80 Millionen Franken verdoppelt. Mit einem Augenzwinkern meinte René Gwerder jedoch, dass die Rechnungen bisher meist besser abgeschlossen hätten als veranschlagt.

Unbestritten war die Erweiterung des Krematoriums in Seewen mit einer zweiten Rauchgasreinigungsanlage. Mit dem Verpflichtungskredit von knapp zwei Millionen Franken wird sichergestellt, dass die Einäscherungsanlage jederzeit störungssicher funktioniert. (ste)

