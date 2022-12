Weihnachten im Kantonsgefängnis Biberbrugg in Schwyz

Biberbrugg So verläuft Weihnachten im Kantonsgefängnis Viele Menschen verbinden Weihnachten mit Gemütlichkeit, Geborgenheit – mit einem Stück heiler Welt im Kreise der Familie. All dies ist im Kantonsgefängnis Biberbrugg nicht möglich. Gefängnisleiter Armin Bründler gibt Einblick, wie die Festtage hinter Gittern aussehen. Petra Imsand Jetzt kommentieren 20.12.2022, 06.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein kleiner Baum als Zeichen der Weihnachtszeit. Bild: Petra Imsand

Armin Bründler, im Eingangsbereich des Gefängnisses steht ein kleiner Weihnachtsbaum mit Süssigkeiten. Hat der «Weihnachtszauber» also auch hinter dicken Mauern Einzug gehalten?

Der kleine Weihnachtsbaum steht jedes Jahr im Eingangsbereich – ein Zeichen unserer Kultur, auch wenn wir bei uns Insassen aus vielen verschiedenen Kulturen haben. Besucherinnen und Besucher wie auch die Anwältinnen und Anwälte dürfen beim Verabschieden dann auch gerne jeweils etwas Süssen mitnehmen. Einzig die Beleuchtung am Baum ist in diesem Jahr anders. Die Lichterkette ist nicht eingesteckt.

Die Weihnachtszeit ist emotional aufgeladen. Spürt man bei den Insassinnen und Insassen eine Änderung im Gemütszustand?

Für einzelne Inhaftierte, welche dem katholischen oder reformierten Glauben angehören, ist die Situation teilweise schwierig. Viele sind nachdenklich. Grundsätzlich erleben alle Menschen in Haft eine schwierige Zeit, weg von ihren Familien. Die Festtage verstärken dieses Gefühl zusätzlich. Das Gefängnispersonal ist entsprechend sensibilisiert. Wir versuchen besonders auf die Insassen einzugehen. Dies natürlich nicht nur während der Weihnachtszeit.

Ganz spurlos geht Weihnachten an den Insassinnen und Insassen also nicht vorbei. Gibt es eine spezielle Feier oder ein spezielles Essen?

Ein Seelsorger besucht die Gefangenen – je nach Haftregime einzeln oder in kleineren Gruppen. Einen Gottesdienst gibt es nicht. Beim Besuch des Seelsorgers gibt es Kaffee und Kuchen.

Armin Bründler hat an Weihnachten Pikettdienst. Bild: Petra Imsand

Gibt es Geschenke?

An Weihnachten selbst gibt es ein kleines Geschenk – sprich Süssigkeiten. Die Inhaftierten dürfen keine Pakete erhalten – der Kontrollaufwand wäre immens. Geschenke von aussen sind nur in Form von Geld erlaubt. Damit können sie sich am Gefängniskiosk etwas kaufen, sich also quasi selbst ein Geschenk machen.

Wie sieht es bezüglich Hafturlaub über die Festtage aus?

Momentan haben wir keine Inhaftierten, welche urlaubsberechtigt sind.

Und beim Personal – gibt es bei den Schichten Anpassungen?

Wir müssen funktionieren und rund um die Uhr zur Verfügung stehen. An Heiligabend, wie auch an Silvester, wird mit dem üblichen Bestand gearbeitet.

Wie feiern Sie persönlich Weihnachten?

Ich habe Pikettdienst. Ich hatte während der letzten 17 Jahre hier im Gefängnis noch nie an allen Weihnachtstagen frei. Dies stört mich nicht allzu sehr. Zeit zum Geniessen bleibt trotzdem.

Was ist Ihr Wunsch für das neue Jahr?

Ich persönlich wünsche mir eine gewisse Normalität zurück, wieder vermehrt positive Nachrichten und dass die Leute wieder zur Ruhe kommen können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen