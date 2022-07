Bikeunfall «Hütet euch am Morgarten!» – der Schwyzer Finanzdirektor reagiert humorvoll auf seinen Velounfall Oberhalb von Sattel stürzte ein Mitglied der Schwyzer Regierung in ein Bachbett. Trotz eines gebrochenen Arms habe er Glück im Unglück gehabt. Jürg auf der Mauer Jetzt kommentieren 26.07.2022, 10.15 Uhr

So schnell kanns gehen, und man liegt in den Ferien statt am Strand oder auf dem Balkon im Spitalbett: Seine Bike-­Saison sei für einige Zeit unterbrochen, musste am Sonntag auch der Schwyzer Finanzdirektor Kaspar Michel via soziale Medien bekannt geben.

Kaspar Michel hat trotz gebrochenem Arm den Humor nicht verloren. Bild: Screenshot

Was war passiert? «Eine zünftige Schwalbe in ein Bachbett hinunter» sei der Grund für den nun gebrochenen Arm, erklärte Michel aus dem Spitalzimmer in Schwyz. Er habe dabei sogar wirklich Glück gehabt: Michel spricht von einem «Minimalschaden angesichts des Schadenpotenzials». Es hätte, will er damit sagen, noch viel schlimmer kommen können. Sein Rat: «Hütet euch am Morgarten!»

