Bilanz Kantonspolizei Schwyz blickt auf friedliches Halloween zurück – Eierwürfe führten zu mehreren Meldungen In der Nacht auf Allerheiligen waren im Kanton Schwyz viele gruslige Gestalten unterwegs. Die Festlichkeiten zu Halloween verliefen jedoch grossmehrheitlich friedlich – einige gefährliche Gegenstände mussten durch die Polizei konfisziert werden. 01.11.2022, 09.08 Uhr

Halloween verlief im Kanton Schwyz grossmehrheitlich ruhig. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Am Montagabend sei die Polizei auf dem gesamten Kantonsgebiet verstärkt präsent gewesen, um jugendliche Gruppen präventiv anzusprechen und wo nötig zu kontrollieren. Dabei wurden in drei Fällen gefährliche Gegenstände wie Messer und Schlagringe entdeckt und von der Polizei eingezogen. Einer Person mussten mitgeführte Betäubungsmittel abgenommen werden.