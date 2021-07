Tierpark Goldau zieht trotz schwierigem Jahr eine positive Bilanz

Corona Trotz schwierigem Geschäftsjahr erzielt der Tierpark Goldau einen positiven Abschluss Der Natur- und Tierpark Goldau hat coronabedingt zwei verordnete Schliessungen verkraften müssen. Die Sommermonate waren jedoch gut besucht und es gab auch tierische Höhepunkte. 27.07.2021, 13.55 Uhr

Das Vereinsjahr hat im April 2020 begonnen und endete im März 2021. «Es war geprägt von der Coronavirus-Pandemie, was zu zwei behördlich verordneten Schliessungen, vielen Unsicherheiten und diversen Schutzmassnahmen geführt hat», teilte der Natur- und Tierpark Goldau am Dienstagmorgen mit. Insgesamt sei die Anlage in dieser Zeitspanne 137 Tage geschlossen gewesen. Bereits Mitte März 2020 habe der Natur- und Tierpark die durchschnittlichen Tagesausgaben drastisch gesenkt.

Der Tierpark erhielt eine Versicherungsleistung und konnte von der Kurzarbeitsentschädigung profitieren. Hervorgehoben wird in der Mitteilung die überwältigende Unterstützung von Privatpersonen. Diese hätten mit Spenden und Patenschaften gezeigt, wie sehr ihnen der Tierpark Goldau am Herzen liegt. Auch auf wichtige Beiträge von Bezirken und Gemeinden habe man zählen können.

Gastronomie mit Einbusse von fast einer Million Franken

Bei den Wiedereröffnungen gab es jeweils grossen Zulauf an Besuchenden aus der gesamten Schweiz. «Die Kombination all dieser Massnahmen hat dazu geführt, dass der Natur- und Tierpark Goldau trotz dem schwierigen Jahre und einer Einbusse von fast einer Million Franken in der Gastronomie einen positiven Jahresabschluss erzielen kann», wird Silvio Herzog, Präsident der Verwaltungskommission, in einer Medienmitteilung zitiert.

Die Geburt des Wisent-Weibchens «Tjala» war ein Höhepunkt im 2020. Bild: PD

Trotz der schwierigen Umstände gab es einige tierische Highlights, wie die Geburt eines Wisent-Weibchens, das den Namen «Tjala» trägt. Auch ein weisses Reh sowie der Fischotter «Julia» sind in Goldau zur Welt gekommen. Das Tierpark-Team hat gemäss Mitteilung ausserdem 268 Tiere in der Auffang- und Pflegestation betreut und diverse Notfalleinsätze in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei, der Wildhut und dem Veterinäramt geleistet.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnten die neue Dachsanlage sowie die Stationen «Wildbienen» und «Käfergarten» des Insektenpfades eröffnet werden. Aktuell sind Bauarbeiten für den «Grosswijer» im Gange. Hierbei handelt es sich um eine Auen- und Kulturlandschaft inklusive eines Stalles für Nutztiere. Das Projekt wird durch Spenden finanziert. (rgr)