Brand auf Kinderspielplatz: Feuerwehr löscht Feuer in hölzernem Spielturm, Polizei sucht Zeugen Auf einem Kinderspielplatz in Siebnen hat es in einem Klettergerüst gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen. 11.09.2020, 13.21 Uhr

(stg) Am Donnerstag bemerkten Passanten kurz vor 21.30 Uhr einen Kleinbrand auf dem Spielplatz am Spielweg in Siebnen. Das teilt die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mit.